Tối 5/11, Việt Nam đón siêu Trăng Hải ly lớn nhất năm, thời điểm nào tròn và đẹp nhất?

HHTO - Trăng mọc ngày 5/11 sẽ là siêu Trăng lớn và sáng nhất năm. Siêu Trăng sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 20h19' ngày 5/11 (giờ Việt Nam).

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Trăng Hải ly sẽ mọc lên bầu trời từ sau hoàng hôn ngày 5/11 đánh dấu lần Siêu Trăng thứ hai và cũng là lần Siêu Trăng lớn nhất trong năm 2025 này.

Siêu Trăng xuất hiện khi Mặt Trăng đạt pha đầy đủ đúng vào thời điểm nó ở gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo (điểm cận địa). Khi đó, Mặt Trăng có thể trông lớn hơn tới 14% và sáng hơn khoảng 30% so với những lần Trăng tròn thông thường khác. Trong lần Siêu Trăng vào ngày 5/11, Mặt Trăng sẽ ở gần Trái Đất hơn trung bình khoảng 27.000 km - khiến nó trở thành một trong những lần Trăng tròn rực rỡ nhất năm.

Mặt Trăng bước vào pha trăng tròn lúc 20h19' ngày 5/11 giờ Hà Nội, khoảnh khắc thích hợp để quan sát siêu trăng là lúc nó ở trên đường chân trời phía đông. Ở góc thấp, hiệu ứng quang học khiến Mặt Trăng có vẻ lớn hơn thực tế do bộ não của con người so sánh nó với những điểm mốc gần đó như cây cối hoặc tòa nhà. Vị trí thấp cũng làm Mặt Trăng có màu vàng cam do khí quyển Trái Đất phân tán bước sóng màu xanh dương ngắn hơn, chừa chỗ cho các tông màu ấm. Trong suốt đêm, siêu trăng sẽ nằm gần chòm sao Kim Ngưu.

Siêu trăng sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 20h19 ngày 5/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Earth)

Với thời điểm đạt cực đại vào buổi tối, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng siêu trăng Hải Ly rõ ràng bằng mắt thường mà không cần kính thiên văn.

Khoảnh khắc hoàng hôn ngày 5/11 được xem là thời điểm vàng để ngắm trăng. Khi đó, ánh sáng Mặt Trời vẫn còn tán xạ trong khí quyển, khiến Mặt Trăng nhuốm sắc hồng cam đặc trưng. Đây là hiệu ứng "ảo ảnh Mặt Trăng", khiến Mặt Trăng trông to hơn và gần hơn so với thực tế.

Nếu thời tiết thuận lợi, người dân khắp Việt Nam đều có thể ngắm trăng rất rõ. Đặc biệt, đêm 5/11, Mặt Trăng sẽ nằm ở khu vực chòm sao Kim Ngưu, gần chòm sao Thất Nữ, tạo nên một khung cảnh thiên văn rực rỡ hiếm có.

Theo khuyến nghị, mặc dù trăng tròn chính thức vào đêm ngày 5/11, nhưng khung giờ hoàng hôn ngày 6/11 (khoảng 18h30 - 19h30) khi trăng vừa mọc và còn thấp gần đường chân trời lại được xem là thời điểm ngắm siêu trăng mãn nhãn nhất.