Hướng dẫn cách tạo ảnh đi giữa tuyết trắng cực đẹp với câu lệnh tại Gemini AI

HHTO - Không cần đi đâu xa, chỉ cần Gemini AI là bạn đã có ngay bộ ảnh tuyết trắng giữa mùa Đông với thao tác đơn giản dưới đây.

Muốn chụp ảnh với tuyết trắng nhưng e ngại chi phí du lịch đắt đỏ và tốn kém thời gian? Giờ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn dễ dàng sở hữu ngay một bộ ảnh lãng mạn, thơ mộng dưới khung cảnh mùa Đông. Chỉ với chiếc smartphone và ứng dụng AI hoặc laptop, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Truy cập và tải hình ảnh

Bạn chỉ cần tìm kiếm và truy cập vào trang web hoặc ứng dụng Google Gemini rồi chọn mục Tạo hình ảnh (Generate Image). Sau đó, tải hình gốc của bạn lên, lưu ý chọn một bức ảnh chân dung rõ nét, đầy đủ ánh sáng.

Bước 2: Nhập câu lệnh mẫu

Bạn chỉ cần copy paste câu lệnh mẫu có sẵn bên dưới vào Gemini:

Create a vertical frame sized 2160x3840 pixels (4K quality), divided into three equally sized horizontal sections placed together.

Main character: Based on the reference face, hairstyle, and body - a young figure with an expression of sadness and nostalgia, deep eyes radiating loneliness. Outfit: A loose winter puffer set with wide-leg pants and a black scarf. Overall atmosphere: Covered in white snow, using a cold color palette that evokes melancholy and solitude.

Image 1 (portrait): The character holds a transparent umbrella, slightly turning their head back while looking directly into the frame. Their expression is sorrowful, with soulful eyes. The background is softly blurred with falling snow.

Image 2 (full body): The character, still holding the umbrella, stands alone in a vast snowy field, walking slowly while gazing up at the sky. The camera angle is from above, as if the character is raising a hand to catch snowflakes. In the distance, a few bare, leafless trees stand against the whiteness, emphasizing isolation and smallness within nature’s vastness.

Image 3 (close-up): A zoomed-in shot of the eyes, capturing a distant, sorrowful gaze that conveys loneliness and quiet yearning.

Bước 3: Chỉnh sửa và tải về

Sau khi nhập câu lệnh, Gemini sẽ gửi lại bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Nếu chưa ưng ý, bạn cứ tiếp tục yêu cầu Gemini điều chỉnh về thần thái, ánh sáng, độ dày của tuyết... cho đến khi tạo được bộ ảnh như yêu cầu. Và cuối cùng, hãy tải về và đăng lên Facebook, TikTok, Instagram để "khoe" với đồng bọn.

Lưu ý để ảnh hoàn hảo như ý muốn

Đầu tiên, bạn cần chọn ảnh gốc chất lượng cao. Ảnh nên có khuôn mặt không bị che khuất và ánh sáng đồng đều, tránh ảnh ngược sáng hoặc quá tối. Tiếp đó, nếu bạn muốn ảnh buồn, suy tư, hãy chọn ảnh gốc có biểu cảm tương tự, vì AI sẽ khuếch đại cảm xúc đó trong bối cảnh mùa Đông. Và, bạn đừng quên chi tiết hóa trang phục trong câu lệnh (áo khoác dài, khăn len, mũ beanie...) để bức ảnh mùa đông trở nên chân thực và "ăn khớp" với phong cách hơn.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ Gemini AI, tạo bộ ảnh hoàn hảo giờ đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu bạn đã sẵn sàng sở hữu bộ ảnh "sống ảo" đỉnh cao, đừng chần chờ mà hãy thực hiện ngay và cùng chia sẻ với bạn bè, người thân nhé.