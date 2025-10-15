Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin vui liên tiếp đến với Yến Nhi trước Bán kết Miss Grand International 2025

JEANIE - Ảnh và video: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Video Hoa hậu Yến Nhi trình diễn bộ trang phục “Thăng Long Hội” tại đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 đã chạm mốc 30 triệu lượt xem. Người đẹp được rất nhiều chuyên trang nhan sắc đánh giá cao. Ở một phần thi bình chọn khác, Yến Nhi cũng đang dẫn đầu.

Trên mạng xã hội, màn trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang tạo nên sức hút mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trong nước và quốc tế.

yen-nhi1.jpg
yen-nhi.jpg

Video ghi lại phần trình diễn của Hoa hậu Yến Nhi trong bộ trang phục Thăng Long Hội được Ban tổ chức Miss Grand International đăng trên kênh TikTok chính thức vượt 30 triệu lượt xem, hơn 3,7 triệu lượt thả tim và hơn 27 ngàn bình luận tương tác, áp đảo hoàn toàn so với các đại diện khác.

Yến Nhi hiện sở hữu video có lượt xem cao nhất trong số các màn trình diễn Trang phục Dân tộc mà Ban tổ chức Miss Grand International đăng tải. Đây là thành tích mà chưa đại diện Việt Nam nào trước đây đạt được.

bxh1.jpg
bxh.jpg
bxh3.jpg
bxh2.jpg

Ngoài ra, trong phần bình chọn Top 20 Best National Costume, Hoa hậu Yến Nhi cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bức ảnh đại diện Việt Nam diện Thăng Long Hội nằm trong Top đầu được bình chọn nhiều nhất với lượng tương tác “khủng” gồm hơn 315 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 30 ngàn bình luận và hơn 37 ngàn lượt chia sẻ. Trên nhiều bảng xếp hạng các Trang phục dân tộc ấn tượng nhất của khán giả quốc tế, Thăng Long Hội liên tục được gọi tên ở những vị trí cao.

mgi.jpg

Tại vòng bình chọn Country’s Power of The Year, Yến Nhi được xếp ở Group D cùng các đại diện đến từ Venezuela, Myanmar, Tanzania và Cộng hoà Dominica. Hiện tại, Yến Nhi cũng đang là thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của nhóm này. Cô gần như đã chắc suất lọt vào vòng bình chọn tiếp theo của giải thưởng Country’s Power of The Year của Miss Grand International 2025.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Thăng Long Hội #Trang phục Dân tộc #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 #Nguyễn Thị Yến Nhi

