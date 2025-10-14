Miss Grand International 2025: Yến Nhi lọt Top 20 Trang phục Dân tộc của Sash Factor

HHTO - Phần trình diễn Trang phục Dân tộc (National Costume) của Miss Grand International luôn là một trong những phần thi nhận được sự chú ý lớn của fan sắc đẹp. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi mang thiết kế Thăng Long Hội đến với phần trình diễn này, và được đánh giá là 1 trong 20 trang phục đẹp nhất do chuyên trang Sash Factor bình chọn.

Chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra BXH đánh giá về phần trình diễn Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 ngay sau khi đêm thi này diễn ra.

Lần đầu tiên đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi có mặt trong BXH của chuyên trang này, kể từ khi Miss Grand International 2025 bắt đầu đến nay.

Được đánh giá cao nhất là đại diện nước chủ nhà Miss Grand Thailand (Thái Lan) Sarunrat Puagpipat. Người đẹp gây một chút xíu tranh cãi khi kết hợp giày thể thao cùng với bộ trang phục mang đậm màu sắc truyền thống. Tuy nhiên, rất nhiều fan sắc đẹp cho rằng đây là điều hết sức bình thường, giày thể thao giúp Sarunrat di chuyển tốt hơn, an toàn hơn khi trình diễn.

Đứng thứ hai là Miss Grand Ecuador Samantha Quenedit, người đẹp mặc thiết kế lấy cảm hứng từ loài thằn lằn biển Iguana thuộc Galápagos, đây là loài vật chỉ có ở quần đảo Galápagos, ngoài khơi Ecuador.

Tiếp theo là Miss Grand Tanzania Beatrice Alex Akyoo với thiết kế đẹp ấn tượng lấy cảm hứng từ loài hổ.

Thứ 4 là Miss Grand Brazil Kalianna Diniz, cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ tay đua công thức 1 huyền thoại người Brazil Airton Senna, ông được xem là một trong những tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Vị trí cuối cùng trong Top 5 thuộc về Miss Grand Czech Republic (Cộng hoà Séc) Marketa Morwickova.

Miss Grand Venezuela Nariman Battikha được xếp ở vị trí thứ 6 với bộ trang phục của một nữ hoàng nhan sắc gồm vương miện siêu to khổng lồ và quyền trượng, ngầm ám chỉ Venezuela chính là cường quốc sắc đẹp.

Miss Grand Philippines Emma Mary Tiglao đứng vị trí thứ 7 với thiết kế lấy cảm hứng từ Mặt Trăng, hình ảnh giữ một vai trò khá quan trọng trong văn hoá dân gian và tín ngưỡng truyền thống của Philippines.

Vị trí thứ 8 là Miss Grand Indonesia Vina Sitorus với thiết kế lấy cảm hứng từ loài rồng.

Miss Grand Dominican Republic (Cộng hoà Do-mi-nic) Madelyn Mejia ở vị trí thứ 9 với thiết kế trông như một nữ thần cây xoài, loại quả rất phổ biến và được yêu thích ở đất nước này.

Vị trí cuối cùng trong Top 10 thuộc về Miss Grand Colombia Laura Ramos diện thiết kế đẹp ấn tượng lên quan đến loài rắn, loài vật linh thiêng trong tín ngưỡng bản địa của Colombia.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi đứng ở vị trí thứ 11 với thiết kế mang tên Thăng Long Hội, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Cô nhận được lượt bình chọn rất cao, và có cơ hội lọt Top 20 Trang phục Dân tộc đẹp nhất của Miss Grand International 2025.

Tiếp theo là Miss Grand Guatemala Ana Lendl với thiết kế lấy cảm hứng từ 1 truyền thuyết nổi tiếng của đất nước này.

Một đại diện nữa của Đông Nam Á là Miss Grand Malaysia Viviana Lin Winston được Sash Factor xếp ở vị trí thứ 13. Trang phục của cô lấy cảm hứng từ một loại khiên gỗ truyền thống được các chiến binh Iban sử dụng trong quá khứ, tượng trưng cho sức mạnh và sự che chở.

Vị trí thứ 14 thuộc về Miss Grand Ghana Faith Maria Porter. Bộ trang phục giúp cô xinh đẹp ấn tượng như một nữ thần rừng, nhận được rất nhiều lời khen từ fan sắc đẹp.

Tiếp theo là Miss Grand Mexico Montserrat Villalva với thiết kế mang đậm nét văn hoá truyền thống của đất nước này.

Miss Grand Japan (Nhật Bản) Erika Ishibashi được xếp ở vị trí thứ 16 với thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật ninja, cô có màn biểu diễn nhào lộn vô cùng ấn tượng.

Thiết kế của Miss Grand Jamaica Matea Mahal Smith cũng nhận được rất nhiều lời khen, cô được xếp ở vị trí thứ 17.

Xếp ở vị trí thứ 18 là Miss Grand Egypt (Ai Cập) Manar El Saaidy với bộ trang phục hoành tráng lấy cảm hứng từ các vị vua cổ đại.

Miss Grand Peru Flavia Lopez xinh đẹp trong thiết kế lấy cảm hứng từ hoa lan.

Ở vị trí cuối cùng trong Top 20 là Miss Grand India (Ấn Độ) Vishakha Kanwar với bộ trang phục đồ sộ lấy cảm hứng từ một vị thần của Ấn Độ. Người đẹp khiến người xem bất ngờ khi đưa cả hình ảnh Mr Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI vào thiết kế này.