Người lính

Google News

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử Trường Bồ Đề

Hữu Thành
TPO - Từ ngày 14 đến sáng 17/9, Đội 584 của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử Trường Bồ Đề ở phường Quảng Trị.

Trong quá trình cải tạo khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Đội 584 của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

phat-hien-2-hai-cot-liet-si-o-phuong-quang-tri-4.jpg
Khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị)

Các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Khu vực Trường Bồ Đề nằm trong địa bàn gắn liền với 81 ngày đêm Chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

phat-hien-2-hai-cot-liet-si-o-phuong-quang-tri-2.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khu vực Di tích lịch sử Trường Bồ Đề. Ảnh: XD.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

phat-hien-2-hai-cot-liet-si-o-phuong-quang-tri-5.jpg
Các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Nhà Văn hoá khu phố 3, phường Quảng Trị. Ảnh: XD.

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Nhà Văn hoá khu phố 3, phường Quảng Trị. Đội 584 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chính trị - xã hội địa phương tổ chức bảo quản, hương khói chu đáo và mở rộng phạm vi tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Hữu Thành
