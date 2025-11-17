Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm ra gương mặt xuất sắc 'bước nhảy đam mê'

Nguyễn Hoàn
TPO - Vượt qua hơn 100 tiết mục biểu diễn sôi động của các bạn trẻ TP Hải Phòng, nhóm nhảy AMC Trường THPT Hồng Quang (phường Lê Thanh Nghị) đã giành giải xuất sắc cuộc thi "Step up - Bước nhảy đam mê" mùa 4, năm 2025.

Thành Đoàn Hải Phòng vừa tổ chức thành công chung kết cuộc thi “Step up – Bước nhảy đam mê” mùa 4, năm 2025 tại Cung Văn hóa Thanh niên thành phố.

Phát biểu tại buổi chung kết, anh Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, trải qua 3 mùa thành công, cuộc thi “Step up – Bước nhảy đam mê” mùa 4 năm 2025 khởi động từ ngày 2/10 với ba vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết.

Ngay từ khi triển khai, cuộc thi đã thu hút số lượng lớn lượt đăng ký tham gia từ các đoàn viên, thanh niên. Vượt qua hơn 100 tiết mục, 24 nhóm nhảy xuất sắc nhất đã được ban giám khảo lựa chọn để thi vòng chung kết.

Toàn cảnh chung kết cuộc thi "Step up - Bước nhảy đam mê" mùa 4, năm 2025 do Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức.

Các tiết mục vòng chung kết đa dạng các chủ đề từ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc đến những cung bậc cảm xúc tuổi học trò, sự năng động, hiện đại của tuổi trẻ.

Những tiết mục biểu diễn sôi nổi, tràn đầy năng lượng tạo được sức lôi cuốn, thu hút đông đảo thanh thiếu niên thành phố cổ vũ, hưởng ứng.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, cuộc thi đã thể hiện sự đam mê, kiên trì và không ngừng sáng tạo của các bạn trẻ, những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tinh thần “Tuổi trẻ Hải Phòng Đoàn Kết – Tiên phong – Khát vọng – Phát triển”.

Đây là cuộc thi điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

td-3.jpg
Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho nhóm AMC Trường THPT Hồng Quang (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng).

Vòng chung kết được tổ chức quy mô hoành tráng, các tiết mục được dàn dựng công phu, biểu diễn chuyên nghiệp mang đến cho khán giả, các bạn trẻ những tiết mục sôi động, mãn nhãn.

Kết thúc chung kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho nhóm nhảy AMC, Trường THPT Hồng Quang (phường Lê Thanh Nghị), cùng 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải triển vọng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bước nhảy đam mê #cuộc thi #tuổi trẻ Hải Phòng #thanh niên Hải Phòng #Thành Đoàn Hải Phòng #Step up

