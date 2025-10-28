Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tìm kiếm người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu

Hoài Nam
TPO - Lực lượng chức năng tại xã Hương Phố (Hà Tĩnh) đang phối hợp tìm kiếm người đàn ông "mất tích" khi để lại xe máy trên cầu.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân nghi nhảy cầu tự tử sau khi bỏ lại chiếc xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 27/10, người dân phát hiện chiếc xe máy BKS 38B1 – 510.14 để ở khu vực cầu Hương Thủy, thuộc xã Hương Phố.

Nghi có người nhảy cầu nên một số người đã đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về chủ nhân chiếc xe.

Lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm tung tích người đàn ông nghi nhảy cầu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Hương Phố đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời xác định chiếc xe máy nói trên là của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại thôn 9, xã Hương Khê).

Người thân cũng xác nhận, từ đêm 27/10 đến nay gia đình không liên lạc được với anh N. và đang nỗ lực tìm kiếm. Trước khi xảy ra vụ việc, anh N. có đăng tải trên facbook những dòng với nội dung khá tiêu cực.

Hiện ngành chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích người đàn ông.

Hoài Nam
