Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy

Thu Hiền
TPO - Liên quan đến vụ người bố nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trên sông Lam.

Chiều 15/10, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đến khoảng 16h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) – người bị cho là đã ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy vào tối 13/10.

Trước đó ít giờ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé V.H.B (SN 2020) và V.G.T (SN 2021).

Hiện, gia đình đang làm thủ tục để đưa thi thể anh D. và hai bé gái về quê an táng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D.

Anh D. và chị B.T.Y (SN 1999) quen biết nhau trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Về nước, hai người tổ chức đám cưới và sinh lần lượt 2 bé gái.

Cách đây hơn 2 tháng, do mâu thuẫn, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, anh D. đã đón hai bé về Nghệ An.

Ngày 14/10, nhận tin dữ, chị Y. tức tốc trở vào Nghệ An. Suốt hai ngày nay, người mẹ trẻ quỳ gối bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái, hy vọng một phép màu sẽ đến. Tuy nhiên, hôm nay mọi hy vọng vụt tắt với chị Y.

Chị Y. quỳ gối, bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái

Những ngày qua, ngoài lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An còn có sự hỗ trợ tìm kiếm từ các nhóm thiện nguyện Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Cùng với việc sử dụng tàu cứu hộ, ca nô quần thảo khu vực hai bên cầu Bến Thủy, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Lam, sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm từ trên cao.

Thu Hiền
