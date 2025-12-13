Tiffany Young SNSD xác nhận sắp kết hôn với tài tử Byun Yo Han, bén duyên từ phim

HHTO - Mạng xã hội rần rần trước thông tin Tiffany Young sẽ kết hôn cùng nam tài tử Byun Yo Han. Thông tin cặp đôi về chung một nhà nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Tờ Daily Sports đưa tin Byun Yo Han và Tiffany Young (SNSD) sắp sửa về chung một nhà, khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao. Theo nguồn tin trong giới, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa Thu năm 2026.

Nhan sắc của bộ đôi khi đứng cạnh nhau.

Byun Yo Han và Tiffany Young vốn bén duyên từ bộ phim gốc Disney+ Uncle Samsik ra mắt vào tháng 5/2024. Từ những ngày đầu làm việc chung trên phim trường, loạt cảnh quay tình cảm đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Sau khoảng một năm rưỡi hẹn hò trong im lặng, bộ đôi được cho là đã quyết định tiến tới hôn nhân dựa trên sự tin tưởng và gắn bó.

Trong những lần xuất hiện để quảng bá Uncle Sam-sik, Tiffany và Byun Yo Han gần như "không giấu nổi" sự quý mến dành cho đối phương.

Ngay sau khi thông tin kết hôn được truyền thông đăng tải, phía công ty quản lý của Byun Yo Han đã lên tiếng phản hồi. Người đại diện cho biết dù chưa ấn định thời gian cụ thể, cả hai đều mong muốn tự mình chia sẻ quyết định quan trọng này với người hâm mộ đầu tiên. Công ty cũng gửi lời cảm ơn trước sự ủng hộ của khán giả, đồng thời bày tỏ hy vọng cặp đôi sẽ tiếp tục nhận được những lời chúc phúc cho chặng đường sắp tới.

Như vậy, không phải Sooyoung mà Tiffany Young mới là thành viên đầu tiên của SNSD chính thức "lên xe hoa". Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ vỡ òa, bởi sau gần 20 năm hoạt động, cuối cùng các SONE cũng được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc viên mãn của một thành viên nhóm nữ quốc dân.