4 mảnh SNSD rời SM hiện tại: Ngóng "cô dâu" Sooyoung, Seohyun chờ cơ hội bứt phá

HHTO - Sau khi rời SM Entertainment, 4 thành viên của SNSD gồm Tiffany Young, Sunny, Sooyoung và Seohyun đều đã tìm được bến đỗ mới, theo đuổi những hướng đi riêng trong sự nghiệp. Dù không còn chung một mái nhà, bộ tứ vẫn nỗ lực khẳng định bản thân trên con đường riêng.

Tiffany Young

Sau khi kết thúc hợp đồng 10 năm với SM, Tiffany quyết định rời công ty, trở về Mỹ để phát triển sự nghiệp solo và học diễn xuất. Cô đổi nghệ danh thành Tiffany Young. Năm 2018, nữ thần tượng gia nhập Paradigm Agency, công ty quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ed Sheeran, Alan Walker... Tại đây, cô phát hành loạt ca khúc solo gồm Over My Skin, Teach You, Magnetic Moon... đồng thời thử sức ở lĩnh vực mới như nhạc kịch và diễn xuất.

Cuối năm 2022, Tiffany Young ký hợp đồng độc quyền với Sublime Artist Agency. Đây được xem là chiến lược giúp cô phát triển song song hoạt động nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế. Thời gian này, cô cũng nhận được vai diễn đầu tay thuộc bộ phim Reborn Rich nhưng không nhận được phản hồi tích cực.

Bước sang năm 2025, Tiffany Young trở lại mạnh mẽ với fan-concert tour mang tên Here for You, đi qua nhiều thành phố lớn ở châu Á như TP.HCM, Bangkok, Taipei, Seoul... Sau tour diễn này, nhiều nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đang lên kế hoạch cho màn tái xuất âm nhạc, với khả năng cao sẽ phát hành ca khúc mới.

Sooyoung

Sau khi rời SM vào năm 2017, Sooyoung ký hợp đồng với Echo Global Group và bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau 2 năm gắn bó, cô rời đi và đầu quân cho Saram Entertainment, công ty quản lý lớn hơn với nhiều diễn viên tên tuổi.

Kể từ đó, Sooyoung không ngừng khẳng định năng lực qua loạt vai diễn trong các bộ phim như Tell Me What You Saw (2020), Run On (2020 - 2021), So I Married the Anti-Fan (2021) hay If You Wish Upon Me (2022).

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Sooyoung cũng là thành viên SNSD hiếm hoi công khai chuyện tình ngọt ngào, kéo dài hơn một thập kỷ với diễn viên Jung Kyung Ho. Fan đều hi vọng sẽ sớm được "ăn cỗ" vì cặp đôi mỗi lần nhắc đến nhau đều là những câu chuyện ngọt ngào đáng yêu.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp diễn xuất của Sooyoung khi góp mặt trong dự án Hollywood From the World of John Wick: Ballerina. Trong phim, cô vào vai Katla Park - con gái của Il Seong, nhân vật đồng minh với tổ chức Ruska Roma. Dù thời lượng xuất hiện không dài, vai diễn của Sooyoung vẫn mang tính then chốt trong mạch truyện, góp phần khắc họa sự phát triển của nhân vật chính Eve (Ana de Armas thủ vai).

Song song với đó, cô cũng trở lại màn ảnh nhỏ với Second Shot at Love nhưng phim không gây được tiếng vang và tháng 12, bộ phim do cô đóng chính - Idol Eye sẽ phát sóng.

Seohyun

Cùng thời điểm Tiffany và Sooyoung rời SM, em út SNSD - Seohyun cũng rời công ty để theo đuổi con đường diễn viên. Trước khi tìm được bến đỗ mới, cô gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong Time. Dù phim vướng nhiều lùm xùm liên quan đến nam chính, phần thể hiện của Seohyun vẫn nhận được nhiều lời khen, bước đầu khẳng định năng lực của cô với vai trò mới.

Đến năm 2019, Seohyun ký hợp đồng độc quyền với Namoo Actors, tập trung toàn lực cho con đường diễn viên chuyên nghiệp. Dưới sự quản lý bài bản của công ty, cô mạnh dạn thử sức với nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Private Lives (2020), Love and Leashes (2022), Jinxed at First (2022), Song of the Bandits (2023).

Tháng 4/2025, Seohyun kết thúc hành trình 6 năm với Namoo Actors, chuyển qua Lead Entertainment. Năm nay đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Seohyun khi nhiều dự án phim cô góp mặt phát sóng như Holy Night: Demon Hunters, The First Night with the Duke và sắp tới là Seeking the King dự kiến ra mắt vào cuối năm. Sau gần 10 năm hoạt động độc lập, Seohyun chứng minh mình là nghệ sĩ không ngừng nỗ lực vượt qua vùng an toàn nhưng vẫn chưa có được dấu ấn mạnh trên màn ảnh.

Sunny

Khác với bộ ba nói trên, sau khi kết thúc hợp đồng 10 năm với SM, Sunny lựa chọn tiếp tục gắn bó cùng công ty. Tháng 9/2018, cô cùng các thành viên còn lại gồm Taeyeon, Hyoyeon, Yuri và Yoona ra mắt nhóm nhỏ Oh!GG với ca khúc Lil’ Touch và gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, sau giai đoạn quảng bá này, Sunny dần trở nên kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Đến giữa năm 2023, Sunny xác nhận chấm dứt hợp đồng với SM sau 16 năm gắn bó. Sau khi rời công ty, cô gần như "ở ẩn" một thời gian dài, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về định hướng mới.

Sunny là ngôi sao khá kín tiếng trên mạng xã hội, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân hay cập nhật hoạt động thường xuyên.

Đầu năm 2025, truyền thông đưa tin Sunny ký hợp đồng với A2O Entertainment - công ty do chính người chú Lee Soo Man sáng lập. Tại đây, cô chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất, cố vấn và huấn luyện thực tập sinh. Sunny cũng xuất hiện trong các video hậu trường của công ty với hình ảnh trong phòng thu, quan sát và đưa ra lời khuyên chuyên môn cho thực tập sinh. Sự chuyển mình này cho thấy Sunny chọn con đường phát triển bền vững hơn, vẫn gắn bó với âm nhạc nhưng ở phía sau ánh đèn sân khấu, nơi cô dùng kinh nghiệm và tâm huyết của mình để truyền lửa cho thế hệ idol tiếp theo.

Hiện tại, dù mỗi người đang theo đuổi một hướng đi riêng, các thành viên SNSD vẫn đang tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ nhau. Chính điều đó khiến người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng về một ngày SNSD tái hợp trên một sân khấu hoành tráng như cách 8 cô gái cùng đứng trên sân khấu nhân kỷ niệm 15 năm.