Thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng hơn thập kỷ vẫn dở dang

TPO - Sau 15 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, đến nay dự án thủy điện Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vẫn dang dở, chưa thể đưa vào hoạt động, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân địa phương.
Thế nhưng, từ đó đến nay, dự án dù triển khai và đã cơ bản hoàn thiện song vẫn chưa thể vận hành, máy móc còn ngổn ngang.
Từ nhà điều hành đến nhà kho, phân xưởng trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp. Cạnh đại công trường dự án nghìn tỷ, nhiều thiết bị máy móc, ô tô phơi nắng mưa suốt nhiều năm.
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết, địa bàn xã có gần 340 hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất cho dự án. Tuy nhiên đến nay còn hàng chục hộ dân chưa thể di dời do chưa thống nhất mức bồi thường cũng như chưa tìm được đất ở..