Xã hội

Google News

Thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng hơn thập kỷ vẫn dở dang

Phạm Trường

TPO - Sau 15 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, đến nay dự án thủy điện Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vẫn dang dở, chưa thể đưa vào hoạt động, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân địa phương.

Clip: Cận cảnh dự án thủy điện nghìn tỷ dở dang suốt 15 năm.
tp-01.jpg
Dự án thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa﻿ được khởi công vào tháng 3/2010, có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỷ đồng, công suất 102 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 432 triệu KWh. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân (VNECO - thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam) làm chủ đầu tư.
tp-2.jpg
Theo kế hoạch, khoảng tháng 10/2012, thủy điện Hồi Xuân sẽ chặn dòng lần một, chặn dòng lần 2 vào cuối năm 2013 và đến giữa năm 2014 thì tích nước hồ chứa, phát điện tổ máy số một. Năm 2014, dự án sau đó được chuyển giao cho Công ty Dịch vụ Thương mại sản xuất và Xây dựng Đông Mê Kông.
tp-3.jpg
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Thế nhưng, từ đó đến nay, dự án dù triển khai và đã cơ bản hoàn thiện song vẫn chưa thể vận hành, máy móc còn ngổn ngang.
tp-19.jpg
Cỏ cây mọc um tùm, mái tôn bị hư hỏng, khung cảnh nhếch nhác là những gì dễ thấy nhất ở dự án thủy điện nghìn tỷ này.
tp-9.jpg
Những ngày tháng 11, khu vực đập chính chỉ lác đác công nhân cùng máy đổ bê tông làm việc.
tp-5.jpg
Hệ thống lưới điện, trạm biến áp đã được lắp đặt cơ bản hoàn thiện, song không thể vận hành.
tp-4.jpg
tp-13.jpg
tp-14.jpg
Từ nhà điều hành đến nhà kho, phân xưởng trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp. Cạnh đại công trường dự án nghìn tỷ, nhiều thiết bị máy móc, ô tô phơi nắng mưa suốt nhiều năm.
tp-15.jpg
Một số khung trụ sắt trong đập chính công trình vẫn trơ trọi, sắt thép hoen gỉ.
tp-20.jpg
Việc dự án chậm tiến độ, dừng thi công đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện dự án, 500 hộ dân đã phải di dời, tuy nhiên chủ đầu tư mới bố trí được 1 khu tái định cư. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chưa hoàn trả 5 tuyến đường giao thông tránh ngập, 2 tuyến đường và 2 cầu treo thi công dang dở, người dân đang phải di chuyển bằng đò qua sông Mã.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
tp-10.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết, địa bàn xã có gần 340 hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất cho dự án. Tuy nhiên đến nay còn hàng chục hộ dân chưa thể di dời do chưa thống nhất mức bồi thường cũng như chưa tìm được đất ở..
tp-17.jpg
“Dự án thủy điện dậm chân tại chỗ khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn. Các công trình như cầu treo, đường tránh ngập thủy điện cũng chưa được hoàn trả. Xã cũng đề xuất tỉnh bổ sung kinh phí sửa chữa hạ tầng, hoàn trả công trình trước để phục vụ người dân, khi chủ đầu tư có kinh phí sẽ hoàn trả, thế nhưng đến nay chưa có phản hồi”, vị lãnh đạo địa phương thông tin. Trong ảnh là hình ảnh nhếch nhác, ngổn ngang﻿, cỏ cây mọc um tùm quanh dự án.
Phạm Trường
#dự án dang dở #Thanh Hóa #đầu tư #xây dựng #điện năng #thủy điện Hồi Xuân #thủy điện nghìn tỷ

