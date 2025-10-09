Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo: Trí tuệ nhân tạo sẽ là 'cơn ác mộng' cho người lao động

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự động hóa có thể đe dọa gần 100 triệu việc làm ở Mỹ trong vòng mười năm tới, theo báo cáo do Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders công bố. Báo cáo nhận định rằng, tình trạng này sẽ diễn ra trên quy mô rộng, ảnh hưởng đồng thời đến cả nhóm lao động trí óc lẫn lao động chân tay.

(Ảnh: Getty Images)

Theo ông Sanders - thành viên cấp cao của Ủy ban Thượng viện về Y tế, Giáo dục, Lao động và Phúc lợi, trong khoảng một thập kỷ tới, AI và tự động hóa có thể thay thế 40% số nhân viên y tá, 47% tài xế xe tải, 64% nhân viên kế toán, 65% trợ giảng, và tới 89% nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh.

Nhóm người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, vận tải và dịch vụ taxi sẽ là những người chịu tác động nặng nề nhất, do sự phát triển nhanh chóng của các dự án xe tự lái từ các hãng ô tô và công ty công nghệ.

“Cuộc cách mạng nông nghiệp diễn ra trong hàng nghìn năm. Cuộc cách mạng công nghiệp kéo dài hơn một thế kỷ. Còn lao động nhân tạo có thể làm thay đổi nền kinh tế chỉ trong chưa đầy một thập kỷ", ông Sanders nhận định.

Cảnh báo này trái ngược với quan điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn khuyến khích Mỹ giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, với lập luận rằng nếu để Trung Quốc vượt lên trong cuộc đua công nghệ sẽ gây phương hại tới an ninh quốc gia.

Trong bài viết đăng trên Fox News đi kèm với báo cáo, ông Sanders đặt câu hỏi về mục đích thật sự của các khoản đầu tư khổng lồ vào AI, khi “một số người giàu nhất thế giới” như Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos đang rót hàng trăm tỷ đô la vào công nghệ này.

Ông cảnh báo: “Những hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot mà các tỷ phú này phát triển sẽ cho phép giới doanh nghiệp Mỹ xóa sổ hàng chục triệu việc làm có thu nhập ổn định, cắt giảm chi phí nhân công và gia tăng lợi nhuận.”

Theo Thượng nghị sĩ Sanders, công nghệ AI đang được khai thác chủ yếu để phục vụ mục tiêu tăng lợi nhuận và tích lũy tài sản cho một nhóm nhỏ, chứ không phải để nâng cao phúc lợi xã hội. Thượng nghị sĩ bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của các tập đoàn, rằng mục tiêu của họ là cải thiện đời sống cho “60% người dân đang sống dựa vào lương tháng”.

Theo ông, thực chất, động cơ phía sau là “đầu tư vào AI và robot để tăng khối tài sản và quyền lực của họ lên theo cấp số nhân". Ông lấy dẫn chứng qua việc nhiều tập đoàn đồng thời công bố đầu tư lớn vào tự động hóa, trong khi vẫn tiến hành sa thải hàng loạt và thắt chặt chi tiêu.

Xu hướng này trên thực tế đã và đang diễn ra, khi các tập đoàn khổng lồ như Amazon và Walmart bắt đầu cắt giảm hàng chục nghìn việc làm nhằm đẩy mạnh tự động hóa trong hệ thống vận hành.