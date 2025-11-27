Thực hư tin bão số 15 Koto sẽ “kéo” bão Senyar vào Biển Đông

HHTO - Trong khi bão số 15 Koto đang đi quanh quẩn trên Biển Đông, trên mạng xã hội có thông tin rằng cơn bão này có thể “kéo” bão Senyar - đang ở gần Malaysia - vào Biển Đông. Khả năng tương tác bão theo kiểu này có thể xảy ra không?

Tại Biển Đông, bão số 15 Koto đang di chuyển rất chậm, chủ yếu theo hướng Tây. Đầu giờ chiều nay, 27/11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa của nước ta) khoảng 230 km về phía Bắc - Tây Bắc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/h).

Trong khi đó, ở gần Malaysia có một cơn bão khác là bão Senyar (có cơ quan khí tượng cho rằng hiện nó là áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), nhưng Malaysia vẫn đang gọi là bão vào hôm nay). Trong bản tin sáng nay, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ghi rằng Senyar ở cách TPHCM (Việt Nam) khoảng 1.059 km về phía Nam và đang di chuyển chủ yếu theo hướng Đông.

Koto và Senyar hiện cách nhau khoảng hơn 1.700 km, theo bản đồ của Zoom Earth. Và trên một số mạng xã hội đang có thông tin là bão Koto có thể “kéo” bão Senyar đi vào Biển Đông.

Vị trí hiện tại của bão số 15 Koto và bão/ ATNĐ Senyar. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Việc 2 cơn bão ở gần nhau có thể tương tác với nhau - cơn bão yếu hơn/ nhỏ hơn có thể bị “kéo” vào cơn bão lớn - là đúng; nhưng có thật là bão số 15 sẽ “hút” bão Senyar vào Biển Đông không?

Hiện tại, đúng là bão số 15 đang rất mạnh. Tuy nhiên, theo JTWC thì khung thời gian với điều kiện thuận lợi để bão tăng cường độ đã qua rồi, nên trong khoảng 12 giờ nữa bão sẽ bắt đầu suy yếu dần, đi “lảo đảo” lúc ngả xuống Tây Nam, lúc lên hướng Tây Bắc.

Các mô hình hiện tại vẫn chưa thống nhất, có mô hình cho rằng bão số 15 sẽ tan trên biển, có mô hình cho rằng nó sẽ yếu đi thành một ATNĐ hoặc vùng áp thấp vào dạt vào (gần) bờ biển miền Trung vào khoảng giữa tuần sau.

Dự báo bão số 15 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Còn bão Senyar đã hình thành ở eo biển Malacca (nối Ấn Độ Dương với Biển Đông) vào ngày 26/11, theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) và nó đã đổ bộ tỉnh Aceh (Indonesia) trong cùng ngày.

Cơ quan Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã đưa ra cảnh báo về mưa nhiều, gió mạnh, sóng lớn ở một số khu vực từ 27 - 29/11 khi bão Senyar lại vòng ra eo biển Malacca.

Tuy nhiên, JTWC nhận định rằng Senyar đang ở môi trường không thuận lợi nên trong hôm nay sẽ đổ bộ Malaysia rồi tan dần.

Với bối cảnh trên, gần như không có khả năng bão số 15 “kéo” bão Senyar vào Biển Đông.

Cũng có một vài nhận định rằng một số yếu tố khí tượng đang đồng thời ảnh hưởng đến cả hai cơn bão, nhưng điểm chung này chủ yếu ảnh hưởng đến đường đi của bão số 15 (khiến nó đi quanh co) thay vì khiến nó “kéo” Senyar lại gần.

Đúng là 2 cơn bão có thể tương tác với nhau, nhưng thường thì khoảng cách giữa chúng phải dưới 1.400 km. Ảnh minh họa: NOAA.

Tóm lại, thông tin “kéo bão vào Biển Đông” hiện tại là không có cơ sở. Có thể nói là bão Koto lo cho thân nó còn chưa xong, nên sẽ chẳng có tâm trí đâu mà “lôi kéo” Senyar nữa.

Nói riêng về bão số 15, dù nó tan trên biển hay không thì vẫn có khả năng gây mưa ở miền Trung, nhưng các dự báo đều chưa chắc chắn là những ngày nào. Với các vấn đề về thiên tai, bão lũ, người dân không nên vội hoang mang vì những thông tin không có cơ sở, mà nên theo dõi các nguồn chính thống và thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó hiệu quả nếu cần.