Thực hư nhân viên bãi biển ở Đà Nẵng xô đổ xe máy của người dân

TPO - Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, nhân viên chỉ di chuyển xe đỗ sai quy định xuống bãi cát nhằm giữ trật tự, nhưng do bãi cát gồ ghề nên xe ngã, không có việc xô đổ xe của người dân.

Ngày 22/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến đoạn clip cho rằng nhân viên của đơn vị này xô đổ xe máy của du khách xuống bãi biển.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 21/9 tại khu vực vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An). Khi tuần tra, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè, không đúng quy định. Sau đó, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả.

Trích đoạn video được đưa lên mạng xã hội.

Để đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề và mềm nên một xe máy bị nghiêng đổ, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh lại.

Theo Ban quản lý, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây ra nhiều thông tin trái chiều. Trong clip, nhân viên đã giải thích rõ đây là khu vực cấm đỗ xe máy.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định nhân viên chỉ di chuyển xe máy đỗ sai quy định xuống bãi cát để giải phóng vỉa hè.

Đơn vị này cho biết thêm, dọc tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa đã bố trí nhiều bãi giữ xe. Đồng thời, đơn vị cũng đã lắp đặt bảng khuyến cáo, biển cấm đậu đỗ trên vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình đậu xe lấn chiếm, thậm chí khóa cổ xe, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Biển cấm các loại xe máy tại khu vực vỉa hè biển Đà Nẵng.

Ban quản lý cũng khuyến cáo người dân và du khách khi đến các bãi biển Đà Nẵng không đậu đỗ xe trên vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, nên đưa xe vào các bãi giữ hoặc khu nhà tắm nước ngọt dọc tuyến biển để bảo đảm an toàn, mỹ quan và an ninh trật tự tại khu vực ven biển đông đúc du khách.