Xem các vận động viên trẻ 'đạp sóng, rẽ gió' trên biển Đà Nẵng

TPO - Gần 100 vận động viên trẻ tham gia tranh tài chèo ván đứng, đua thuyền buồm, "đạp sóng, rẽ gió" trên biển Đà Nẵng trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách.