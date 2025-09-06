Xem các vận động viên trẻ 'đạp sóng, rẽ gió' trên biển Đà Nẵng

TPO - Gần 100 vận động viên trẻ tham gia tranh tài chèo ván đứng, đua thuyền buồm, "đạp sóng, rẽ gió" trên biển Đà Nẵng trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách.
Sáng nay, Đà Nẵng nắng đẹp, có gió nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên thi đấu. Trong sáng nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở giải đua ván đứng và đua thuyền buồm. Trước khi bắt đầu, các vận động viên kiểm tra dụng cụ thi đấu, trang bị bảo hộ.
Nội dung thi đấu này đòi hỏi các vận động viên phải có sức khỏe tốt, phối hợp nhuần nhuyễn các động tác chuyển tiếp từ bãi cát sang mép nước, di chuyển hợp lý trên biển để rút ngắn đường đua, nhanh chóng về đích.
Nội dung thi đấu này sẽ được tổ chức vào thời điểm gió thuận lợi. Trong ảnh, các vận động viên đang kiểm tra trang thiết bị trên thuyền, căng buồm để chờ đợi đến lượt thi đấu.
Theo ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng, giải đấu thúc đẩy phong trào tập luyện trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ; tạo sân chơi để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát và giúp các đơn vị, địa phương đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo. "Đây cũng là cơ hội để các nhà tuyển trạch tuyển chọn những vận động viên triển vọng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế thời gian đến", ông Tự nói.