Xem các vận động viên trẻ 'đạp sóng, rẽ gió' trên biển Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Gần 100 vận động viên trẻ tham gia tranh tài chèo ván đứng, đua thuyền buồm, "đạp sóng, rẽ gió" trên biển Đà Nẵng trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách.

tp-dua-thuyen-buom-7.jpg
Sáng 6/9, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Đua thuyền﻿ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Giải đua thuyền Buồm vô địch trẻ Quốc gia và Giải Ván chèo đứng vô địch trẻ Quốc gia và Cúp các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2025. Ảnh: Giang Thanh
tp-dua-thuyen-buom-6.jpg
Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (ngày 6/9 – 7/9) tại bãi biển Thanh Khê, thu hút gần 100 vận động viên trẻ đến từ 9 tỉnh, thành trên cả nước.
tp-dua-thuyen-buom-3.jpg
tp-dua-thuyen-buom-4.jpg
Sáng nay, Đà Nẵng nắng đẹp, có gió nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên thi đấu. Trong sáng nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở giải đua ván đứng và đua thuyền buồm. Trước khi bắt đầu, các vận động viên kiểm tra dụng cụ thi đấu, trang bị bảo hộ.
tp-dua-thuyen-buom-8.jpg
Năm nay, Giải Ván chèo đứng (SUP) vô địch trẻ quốc gia có 14 nội dung thi đấu cho nam và nữ. Cụ thể: nhóm tuổi từ 10 - 13 tuổi thi đấu các cự ly 200m, 800m, 1.500m; nhóm tuổi 14 - 17 tuổi thi đấu các cự ly 200m, 1.000m, 2.000m và nhóm tuổi từ 18 - 21 tuổi thi đấu các cự ly 200m, 1.000m, 3.000m.
tp-dua-thuyen-buom-9.jpg
Từ khu vực xuất phát, các vận động viên sẽ ôm SUP chạy bộ đến bờ biển, đứng trên SUP chèo đến vạch đánh dấu ở trên biển, sau đó chèo và chạy bộ đến vạch đích trên bãi cát. Các vận động viên "đạp sóng, rẽ gió" trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt.
tp-dua-thuyen-buom-12.jpg
tp-dua-thuyen-buom-10.jpg
Nội dung thi đấu này đòi hỏi các vận động viên phải có sức khỏe tốt, phối hợp nhuần nhuyễn các động tác chuyển tiếp từ bãi cát sang mép nước, di chuyển hợp lý trên biển để rút ngắn đường đua, nhanh chóng về đích.
tp-dua-thuyen-buom-15.jpg
Giải Ván chèo đứng (SUP) Cúp các CLB toàn quốc năm nay có 2 hạng mục. Hạng mục ván hơi dành cho nam và nữ gồm 12 nội dung: từ 18 - 30 tuổi thi đấu các cự ly 200m, 1.000m, 3.000m; từ 31 - 41 tuổi thi đấu cự ly 200m, 1.000m, 3.000m và từ 41 tuổi trở lên thi đấu cự ly 200m, 2.000m, 3.000m. Hạng mục ván cứng dành cho nam (nhóm mở) gồm 3 nội dung: 200m, 1.000m và 3.000m.
tp-dua-thuyen-buom-25.jpg
Bên cạnh đó, Giải Đua thuyền buồm﻿ vô địch trẻ Quốc gia gồm 10 nội dung cho cá nhân nam, cá nhân nữ và đôi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) với các loại thuyền Optimist, Laser 7, Laser 6, Laser 4 và thuyền 470.
tp-dua-thuyen-buom-24.jpg
tp-dua-thuyen-buom-23.jpg
tp-dua-thuyen-buom-21.jpg
tp-dua-thuyen-buom-22.jpg
Nội dung thi đấu này sẽ được tổ chức vào thời điểm gió thuận lợi. Trong ảnh, các vận động viên đang kiểm tra trang thiết bị trên thuyền, căng buồm để chờ đợi đến lượt thi đấu.
tp-dua-thuyen-buom-18.jpg
Theo VĐV Phạm Công Trung (thi đấu giải ván chèo đứng), đây là cơ hội để các vận động viên trẻ tranh tài và rèn luyện để nâng cao thành tích. "Đà Nẵng là địa điểm thi đấu lý tưởng với bãi biển đẹp, sóng không quá lớn. Chúng tôi cũng nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của người dân", anh Trung nói.
tp-dua-thuyen-buom-17.jpg
tp-dua-thuyen-buom-16.jpg
tp-dua-thuyen-buom-19.jpg
tp-dua-thuyen-buom-20.jpg
Theo ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng, giải đấu thúc đẩy phong trào tập luyện trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ; tạo sân chơi để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát và giúp các đơn vị, địa phương đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo. "Đây cũng là cơ hội để các nhà tuyển trạch tuyển chọn những vận động viên triển vọng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế thời gian đến", ông Tự nói.
tp-dua-thuyen-buom-27.jpg
Thi đấu trên bãi biển Nguyễn Tất Thành﻿, các vận động viên nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của người dân, du khách và người thân.
Giang Thanh
