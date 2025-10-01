Thủ tướng Slovakia không dự thượng đỉnh EU vì hậu quả của vụ ám sát hụt

TPO - Thủ tướng Slovakia Robert Fico không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Copenhagen ngày 1/10 vì lý do sức khỏe.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải). (Ảnh: AP)

"Thủ tướng đã xin lỗi vì không tham dự... do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến vụ ám sát hụt", Văn phòng Chính phủ Slovakia cho biết.

Thủ tướng Fico sống sót sau khi bị bắn bốn phát vào bụng ở cự ly gần trong vụ ám sát năm 2024. Dù rơi vào tình trạng nguy kịch, nhà lãnh đạo này trở lại làm việc chỉ vài tháng sau vụ tấn công.

Báo Dennik N đưa tin Thủ tướng Fico dự một phiên họp chính phủ vào buổi sáng ngày 30/9. Nhà lãnh đạo này phải huỷ nhiều cuộc họp trong những tháng gần đây.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen, các nhà lãnh đạo EU dự kiến ​​sẽ thảo luận về ý tưởng thiết lập "tường chặn máy bay không người lái" và các vấn đề quốc phòng khác, cùng với đề xuất về sử dụng tài sản của Mátxcơva bị đóng băng ở châu Âu kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thủ tướng Fico phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Nga.

Gần đây, ông cho biết Slovakia sẽ không ủng hộ EU áp thêm lệnh trừng phạt với Nga cho đến khi nước này nhận được đề xuất của EU về việc điều chỉnh mục tiêu khí hậu phù hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô và ngành công nghiệp nặng, cũng như biện pháp giải quyết vấn đề giá điện cao trong khối.