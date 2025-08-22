Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhắn nhủ: Thầy cô hôm nay hãy là một 'nhà giáo đi B' thời bình

TPO - Tại cuộc gặp mặt đại diện Nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước sáng 22/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tri ân thầy cô giáo từng “xếp bút nghiên lên đường” vào miền Nam và nhắn nhủ, mỗi nhà giáo hôm nay hãy là một “nhà giáo đi B thời bình”, sẵn sàng đến những nơi khó khăn nhất vì học trò và vì đất nước.

Bộ GD&ĐT cho biết, từ năm 1961 đến tháng 12/1974, đã có hơn 3.000 nhà giáo đã tình nguyện rời bục giảng, xếp lại việc riêng, lên đường vào chiến trường miền Nam (chiến trường B), trở thành những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – giáo dục”.

Khi vào chiến trường, họ không chỉ dựng lớp dạy học mà còn chống giặc, thậm chí hy sinh, để lại những bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nói rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, khi đồng bào miền Nam cần sự chi viện, hỗ trợ của đồng bào miền Bắc, bên cạnh những đoàn quân ra trận chiến đấu, có một lực lượng đặc biệt, những nhà giáo đi B, cũng là những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – giáo dục” tại vùng giải phóng ở miền Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tặng quà cho các "Nhà giáo đi B".

Mỗi người trong số họ là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng, đem ánh sáng tri thức, khoa học, gieo mầm trí tuệ, cho cán bộ, chiến sĩ, và con em nhân dân vùng giải phóng ở miền Nam, góp phần đào tạo thế hệ trẻ và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho đồng bào; đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ.

Thầy cô đã góp phần to lớn trong nhiệm vụ xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa, nâng cao dân trí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các vùng giải phóng; đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức văn hóa, khoa học.

Khi cuộc chiến đấu của quân và dân ta bước sang giai đoạn Tổng tiến công trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975, các tỉnh và thành phố từ Quảng Trị vào tới Cà Mau lần lượt được giải phóng thì đội quân Giáo dục có mặt ở khắp các tỉnh thành ở miền Nam đã kịp thời theo chân các chiến sĩ tiến về tiếp quản các cơ sở giáo dục, các trường học.

Chỉ trong vòng 4 tháng, tất cả các trường học ở miền Nam sau giải phóng đã được thiết lập lại bộ máy quản lý, lãnh đạo, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, giảng viên và các điều kiện học tập để đồng loạt khai giảng năm học, các học sinh, sinh viên được đến trường. Bộ GD&ĐT khẳng định, sự thành công đó, có vai trò đóng góp quan trọng của các Nhà giáo "đi B".

Kỳ vọng thế hệ nhà giáo trẻ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ xúc động, nhắc đến nhà giáo đi B là nhắc đến những chuyến hành quân đi bộ vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, hiểm trở. Đó là những tháng ngày gian khổ, hiểm nguy dường như không có giới hạn. Trên vai thầy cô là chiếc ba lô nặng trĩu hành trang cá nhân, gạo và thực phẩm.

Thầy cô đi bộ hàng tháng trời, ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ võng rừng, vừa đi vừa phải tránh bom đạn của kẻ thù và các hiểm họa bất thường khác. Cuộc hành quân đó phải đi từ 2 - 3 tháng, thậm chí phải mất 4 - 5 tháng mới tới nơi nhận nhiệm vụ, tùy theo cung đường của mỗi đoàn.

Những nhà giáo trẻ “đi B” để lại sau lưng gia đình với bố mẹ già, vợ trẻ và các con thơ, và nhiều thầy, cô chưa kịp xây dựng cuộc sống gia đình. Vào miền Nam nhận nhiệm vụ, họ phải tự làm tất cả mọi việc từ dựng nhà, đào hầm trú ẩn, vận chuyển lương thực, vận động nhân dân cho con em đi học, trở thành chiến sĩ khi giặc đến.

Nhiều Nhà giáo đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường, họ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dạy học, hy sinh trên đường đi công tác, hy sinh khi chống địch đi càn quét. Trong chiến tranh, bom đạn như vậy, nếu không hy sinh thì cũng nhiều người bị thương tật, để lại những di chứng trên cơ thể. Có người mang thương tật suốt đời.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT bày tỏ sự biết ơn, tri ân sự hi sinh lớn lao của 80 “Nhà giáo đi B”, đại diện cho cả một thế hệ nhà giáo trong thời kỳ đất nước có chiến tranh.

Kỳ vọng và nhắn nhủ với hơn 1,2 triệu nhà giáo hôm nay, Thứ trưởng Thưởng nói: Thầy cô là tấm gương sáng cho học trò, biết truyền cảm hứng, giúp học trò nuôi dưỡng khát vọng, tình yêu quê hương, đất nước.

“Mỗi nhà giáo hôm nay hãy là một “nhà giáo đi B” của thời bình, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất, gánh vác những việc gian khổ nhất vì học trò, vì Đất nước”, ông Thưởng nói.