Pháp luật

Google News

Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, nhân viên kế toán Đỗ Thị Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ.

Tham ô 64 tỷ chi tiêu cá nhân hết

Hôm qua (27/8), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với bị cáo Lê Mạnh Quân, SN 1972, cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ và Đinh Tĩnh Giang, SN 1973, cựu kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, có bà Đỗ Thương Thương, SN 1990, cựu nhân viên kế toán của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do bị cáo Giang vắng mặt và tòa chưa kiểm tra được việc tống đạt giấy triệu tập.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

screen-shot-2025-08-27-at-161507.png
Bị cáo Đỗ Thương Thương khi bị cảnh sát bắt giữ.

Từ tháng 4/2014 - 3/2024, bị cáo Lê Mạnh Quân làm giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm - là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, người quản lý quỹ tiền mặt tại ngân hàng, nắm bắt thông tin và kiểm tra các nội dung chuyển tiền, số tiền chuyển ra khỏi tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, trực tiếp phụ trách phòng kế toán.

Còn bị cáo Đinh Tĩnh Giang được bổ nhiệm kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ 31/12/2020 - 3/2024. Trong khi đó, bà Đỗ Thương Thương là kế toán viên của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ tháng 4/2016 - 3/2024.

Theo cáo buộc, Thương được giao nhiệm vụ tiếp nhận danh sách các đơn vị, cá nhân được xét duyệt tiền bảo hiểm ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ Bộ phận chế độ chính sách rồi hạch toán tài khoản kế toán, lập Bảng kê danh sách các công ty, cá nhân được nhận tiền (lập trên phần mềm Excel) và Ủy nhiệm chi, in ra bản giấy trình Giang và Quân thẩm tra, ký duyệt rồi chuyển đến ngân hàng để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm đến công ty hoặc cá nhân được thụ hưởng.

Sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, ngân hàng bàn giao bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi và bảng kê thu phí hàng tháng cho Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm kiểm tra và xác nhận.

screen-shot-2025-08-27-at-160954.png
Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ.

Bản án sơ thẩm cho rằng, lợi dụng nhiệm vụ được giao tại phòng kế toán, sau khi đã có đầy đủ chữ ký duyệt của Giang và Quân, Thương sửa thông tin chuyển tiền trên Bảng kê danh sách các công ty, cá nhân được nhận tiền bằng thông tin của 3 người mà Thương nhờ đứng ra nhận tiền, in ra bản cứng rồi thay trang giữa của bảng kê, đóng dấu của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm rồi chuyển tài liệu này đến ngân hàng thực hiện chuyển tiền cho người thụ hưởng.

Để chi trả cho các công ty, cá nhân đã chiếm đoạt trước đó, vào các đợt thanh toán sau, Thương lập khống ủy nhiệm chi và thông tin cá nhân được hưởng chế độ rồi hạch toán vào tài khoản 13988 (tài khoản công nợ phải thu), đưa thông tin thụ hưởng vào bảng kê danh sách chuyển tiền để trình kế toán trưởng và chủ tài khoản ký duyệt.

Theo kết luận, từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm.

Số tiền chiếm đoạt được cựu kế toán viên Đỗ Thị Thương sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Lãnh đạo thiếu trách nhiệm

Theo bản án sơ thẩm, xác định bị cáo Quân và Giang đã không thường xuyên kiểm tra công nợ, không kiểm tra đối chiếu số tiền đã chi ra khỏi tài khoản và số tiền hạch toán ghi nhận trên tài khoản của đơn vị.

Bên cạnh đó, hai bị cáo này cũng không kiểm tra, đối chiếu cụ thể từng trường hợp giữa bản giấy trình ký với dữ liệu trên phần mềm kế toán tập trung trước khi gửi ngân hàng nên không phát hiện ra việc 1 công ty, cá nhân được chi trả nhiều lần cho một khoản tiền.

Hai bị cáo cũng không thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính của đơn vị, giám sát quá trình thực hiện công vụ của Thương nên không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của nhân viên kế toán diễn ra trong thời gian dài.

Hoàng An
#Bảo hiểm xã hội #Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm #Tham ô tài sản #Tham ô #Kế toán tham ô

