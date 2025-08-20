Thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, nam sinh 2007 đã tìm được chính mình nơi ánh sáng cuối đường hầm

SVO - Trải qua những vấp ngã đầu đời, đứng trước những hoài nghi về bản thân mình, Võ Trần Nam Khánh (sinh viên khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại - Học viện Ngoại giao) đã không ít lần nản chí nhưng với sự nghị lực vượt qua khó khăn, cậu đã gặt hái được nhiều thành tựu khi mới chỉ là sinh viên năm nhất.

Lạc lối với chính mình

Đến Hà Nội vào mùa thu năm 2024, Nam Khánh có cơ hội được học tập cùng với những bạn giỏi nhất khắp nơi tụ hội. Cậu đã học được những điều hay, điều mới lạ từ thầy cô, bạn bè, môi trường mới nhưng cũng không tránh được sự cô đơn, lạc lõng và áp lực đồng trang lứa. Những người bạn xung quanh Khánh luôn tỏa sáng ở khía cạnh riêng của họ, tìm được niềm yêu thích của mình để phát triển. Thêm vào đó, mỗi khi mở lời bằng giọng địa phương của mình, Khánh lại thấy ngại vì sợ bạn bè không hiểu mình nói gì, rồi lâu dần trở thành bức tường vô hình trong giao tiếp.

Võ Trần Nam Khánh - sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại

﻿Học viện Ngoại giao.

Đỉnh điểm khi một lần Khánh đăng ký hiến máu, cậu nhận được tin dữ: Khánh mắc căn bệnh viêm gan B mạn tính làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cậu hay ốm vặt hơn. Ở giữa thành phố Hà Nội tự thân một mình, những hôm sốt cao 39 độ khiến cậu kiệt quệ hơn bao giờ hết. Sự tự ti, nỗi buồn cũng như căn bệnh đã khiến Khánh khép mình lại với thế giới xung quanh, dần dà những nỗi ám ảnh ấy khiến cậu xa dần với mọi người, chìm trong sự tự ti.

Ánh sáng lóe lên khi thấy tuổi trẻ của chính mình

Khánh cứ tiếp tục sống với sự tự ti ấy đến một ngày, cậu nhìn thấy bản thân mình trong hình ảnh một cậu học sinh cấp 3: năng động, ánh mắt tràn đầy hy vọng và sự tự tin. Nhìn thấy hình ảnh một cậu thanh niên tuổi mười sáu đong đầy nhiệt huyết và khát khao sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc thi tuyển chọn thí sinh Đường lên đỉnh Olympia, Khánh lại bồi hồi nhớ những lúc ôn luyện kiến thức hết mình vì cuộc thi, cảm giác chiến thắng cũng như sự vỡ òa khi đã giải được phần thi “Chướng ngại vật” trong cuộc thi. Tuy niềm vui ấy chưa được trọn vẹn khi cậu chỉ đạt Á quân tại chung kết, nhưng qua những gì đã thể hiện, Khánh cho thấy là một cậu bé tràn đầy năng lượng, sống hết mình vì đam mê và ước mơ của mình.

Nam Khánh tham dự chung kết cuộc thi Olympia.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ấy, Khánh nhận ra bản thân phải hành động: Không thể tiếp tục sống như vậy, phải ra ngoài tìm lấy cơ hội, giao du, kết bạn, có những mối quan hệ chất lượng và dám sống hết mình vì tuổi trẻ.

Đầu kì II, Khánh ứng cử và may mắn trở thành một gương mặt sinh viên, trở thành đại diện cho Ban Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao. Được trở thành hình ảnh của nhà trường trong các chiến dịch tuyển sinh, Khánh coi đây là một điều may mắn, một cơ hội để cậu bước ra vùng an toàn của mình, trò chuyện, tư vấn với những bạn học sinh từ khắp mọi miền tổ quốc. Những bài viết truyền động lực mà Khánh đã dành hàng giờ để đúc kết sau những trải nghiệm của bản thân giúp các sĩ tử vượt qua khó khăn, áp lực và tiến tới ngôi trường Ngoại giao.

Nam Khánh - Gương mặt sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao

﻿năm 2025.

Cậu còn tham gia trở thành tình nguyện viên của CLB “Ha Noi Free Walking Tours” và trở thành một trong những người hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết của CLB. Mang trong mình khả năng ngoại ngữ tốt và tình yêu dành cho đất nước, Khánh đã mang lại thiện cảm cho những du khách nước ngoài tới Hà Nội và trở thành một đại sứ quảng bá nét đẹp lịch sử, văn hóa thủ đô đến bạn bè quốc tế. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi nói chuyện với những du khách, thế nhưng Khánh luôn chứng minh bản thân là người học hỏi nhanh chóng sau những lần dẫn đoàn.

Nam Khánh dẫn tour cho khách nước ngoài tại CLB “Ha Noi Free Walking Tours”.

Không những thế, Khánh đã thử sức bản thân ở một cuộc thi “Voice Master 2025 - Nhà diễn thuyết tài ba”. Dù gặp bất lợi về tuổi tác, kinh nghiệm nhưng cậu nhận được sự quan tâm của các anh chị đi trước và được hỗ trợ hết mình. Cậu đã vượt qua được rất nhiều vòng tuyển chọn gắt gao của cuộc thi và trở thành á quân. “Nếu không có những người anh chị đi trước thì chắc chắn không có Nam Khánh đứng trên bục nhận giải thưởng như ngày hôm nay” - Khánh chia sẻ. Các anh chị không chỉ cho cậu những kiến thức, kỹ năng mà còn cho cậu những bài học về thái độ sống, về sự tự tin, để cậu có thể bước ra vùng tối, tìm lại bản thân và tỏa sáng. Cuối kỳ 2, Khánh lọt top 50 những sinh viên có điểm GPA cao nhất chuyên ngành IC của khoa và nhận được 1 suất thực tập tại HTV - Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Nam Khánh trở thành á quân cuộc thi Voice Master 2025.

Hãy ra ngoài và kết bạn, mở lòng và kết nối nhiều hơn

Sau hành trình một năm nhiều thăng trầm, Khánh nhận ra rằng việc kết bạn, quảng giao với các bạn xung quanh là việc cần thiết. Những hoạt động xã hội kết nối Khánh với những người bạn đã giúp cậu có thêm động lực phát triển, hoàn thiện bản thân. Khánh nói thêm: “Khi mình được trò chuyện và kết nối với người khác, mình cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang gắn kết hai mảnh tâm hồn lại với nhau, đầy thấu cảm và gần gũi, giúp mình có thêm những điểm tựa tinh thần để tiếp tục hành trình của bản thân mình”.