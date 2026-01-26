Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Thiếu hụt phi công nghiêm trọng

Hồng Nhung

TPO - Ngành hàng không thế giới đang bước vào một giai đoạn thiếu hụt nhân lực mang tính cơ cấu, khi nhu cầu phi công tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng đào tạo và bổ sung nguồn cung. Theo dự báo mới nhất, đến năm 2034, ngành này sẽ cần khoảng 300.000 phi công mới để đáp ứng đà tăng trưởng đội bay và bù đắp làn sóng nghỉ hưu ngày càng lớn.

Báo cáo Aviation Talent Forecast của CAE cho biết, riêng lĩnh vực hàng không thương mại sẽ cần tới 267.000 phi công trong vòng một thập kỷ tới, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn nhất nhờ tăng trưởng mạnh về lưu lượng hành khách và quy mô đội bay. Bên cạnh đó, hàng không doanh nghiệp cũng cần bổ sung khoảng 33.000 phi công, chủ yếu để thay thế lực lượng lao động đang già hóa.

Thực tế, tình trạng mất cân đối cung - cầu đã xuất hiện rõ rệt. Các nhà phân tích ước tính thế giới thiếu khoảng 50.000 phi công tính đến năm 2025, do sự phục hồi nhanh sau đại dịch, tiến độ bàn giao máy bay mới và quy định nghỉ hưu bắt buộc ở tuổi 65 tại nhiều khu vực như Bắc Mỹ và châu Âu. Mỗi năm, hàng nghìn cơ trưởng giàu kinh nghiệm rời khỏi buồng lái, tạo ra khoảng trống lớn về nhân lực và kinh nghiệm vận hành.

aa-pilots-obi5zeqx2img6r7idy22q67l6y-2048x1365-11zon.jpg
Ngành hàng không thế giới đang thiếu hụt nhân lực.

Trong khi đó, đội bay thương mại toàn cầu vẫn không ngừng mở rộng. Dự báo, số lượng máy bay đang khai thác có thể tăng từ dưới 26.000 chiếc trước đại dịch lên hơn 47.000 chiếc vào đầu những năm 2040, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về phi công ở mọi phân khúc. Tuy nhiên, năng lực đào tạo hiện tại vẫn là “nút thắt cổ chai” khi các trường bay, buồng mô phỏng và đội ngũ huấn luyện viên chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, chi phí đào tạo ngày càng tăng cao.

Áp lực lên thị trường lao động hàng không dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi các loại hình vận tải mới xuất hiện. Sự phát triển của máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) và dịch vụ taxi bay được dự báo sẽ cần thêm hàng chục nghìn phi công trong thập niên 2030, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Các chuyên gia nhận định, nếu không có các giải pháp mang tính hệ thống nhằm mở rộng đào tạo, điều chỉnh chính sách và thu hút thế hệ phi công mới, tình trạng thiếu hụt nhân lực có thể kéo dài sang tận thập kỷ tới. Trong bối cảnh đó, tuyển dụng và đào tạo phi công được xem là thách thức then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng và khả năng vận hành ổn định của ngành hàng không toàn cầu.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#thiếu hụt phi công #hàng không #phi công

