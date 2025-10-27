Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiên Địa Kiếm Tâm: Tưởng thất bại hóa ra thành công đột phá, Lý Nhất Đồng siêu đáng yêu

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thành tích của Thiên Địa Kiếm Tâm đang khiến cho nhiều người phải bất ngờ, vì dự án này từng bị nghi ngờ trước khi lên sóng.

Thiên Địa Kiếm Tâm vốn có tên cũ là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên, phần cuối của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Hai phần đầu là Nguyệt HồngHoài Thủy Trúc Đình đều thất bại khi lên sóng, nội dung bị chê nhàm chán, diễn viên bị chê là diễn xuất “dầu mỡ”.

thien-dia-5.jpg
Thiên Địa Kiếm Tâm lên sóng trong sự lo lắng của khán giả

Chính vì thế mà Thiên Địa Kiếm Tâm có xuất phát điểm không được thuận lợi so với nhiều tác phẩm cùng lên sóng tháng 10. Nhất là khi nam chính chính là Thành Nghị, người vừa có phim Phó Sơn Hải bị chê nhiều hơn khen. Nhưng chẳng ngờ ngay sau khi lên sóng, Thiên Địa Kiếm Tâm đã lập thành tích đáng nể, số lượng người xem hàng ngày tuy chưa tạo thành cơn sốt bùng nổ nhưng vẫn là đáng tự hào so với các phim chiếu cùng thời điểm.

ho-yeu-7.jpg
thien-dia-1.jpg
thien-dia-8.jpg
thien-dia-10.jpg
Lý Nhất Đồng ghi điểm với diễn xuất đáng yêu

Thiên Địa Kiếm Tâm được khen là kỹ xảo đẹp mắt không giả trân, các cảnh hành động ấn tượng, kịch bản thú vị và Lý Nhất Đồng siêu đáng yêu trong vai yêu tinh nhện Thanh Đồng. Không chỉ có tạo hình lí lắc mà Lý Nhất Đồng diễn các cảnh nhí nhảnh rất tự nhiên, không bị cảm giác gượng ép. Nhân vật Thanh Đồng từ lúc là nhện tinh cũng xinh xắn, kỹ xảo mượt mà càng làm khán giả hào hứng chờ ngày Thanh Đồng trở thành người.

thien-dia-9.jpg
thien-dia-7.jpg
Nhện tinh Thanh Đồng khi là nhện hay người đều được khán giả yêu thích

Thậm chí netizen còn rất thích thú khi Thanh Đồng tự xưng ID của mình là 12580, đề nghị giúp nam chính Vương Quyền Kiếm Ý may vá, sửa quần áo. Trên thực tế, 12580 là một số tổng đài dịch vụ quen thuộc của người Trung Quốc, càng làm cho khán giả thấy thú vị khi một phim cổ trang lại liên kết với cuộc sống hiện đại rất khéo léo.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thiên Địa Kiếm Tâm #Lý Nhất Đồng #phim cổ trang #Thành Nghị

