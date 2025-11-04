Thiên Địa Kiếm Tâm: Thành Nghị đóng vai chính nhưng có tập xuất hiện chưa được 1 phút?

HHTO - Fan của Thành Nghị đang vô cùng bức xúc trước việc nam diễn viên dường như bay màu trong các tập mới của Thiên Địa Kiếm Tâm.

Thời gian gần đây, Thành Nghị tuy vẫn đóng phim thường xuyên nhưng chưa có bộ nào ăn khách. Thậm chí netizen còn thống kê được rằng 6 tác phẩm gần đây nhất của Thành Nghị đều có thành tích từ trung bình đến bết bát. Năm 2025, Thành Nghị có hai phim lên sóng là Phó Sơn Hải và Thiên Địa Kiếm Tâm.

Thành Nghị đang có chuỗi phim không thành công

Vì Phó Sơn Hải có tổng lượt xem ở mức bình thường nên các fan đều dồn hy vọng vào Thiên Địa Kiếm Tâm. Nhưng chẳng ngờ phim càng chiếu thì lượng người xem càng sụt giảm, thậm chí có nguy cơ là phim có ít người xem nhất trong bộ ba phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Người hâm mộ Thành Nghị còn bức xúc hơn nữa khi Thiên Địa Kiếm Tâm ban đầu quảng cáo là phim đại nam chủ, nhân vật Vương Quyền Phú Quý đóng vai trò quan trọng nhất nhưng thực tế khi lên phim, đất diễn của nhân vật này không nhiều. Trong hai tập 22 và 23 mới lên sóng, netizen thống kê được rằng Vương Quyền Phú Quý xuất hiện chưa đầy 1 phút trong mỗi tập. Chính xác thì Thành Nghị chỉ có khoảng 47 giây trên phim, mỗi cảnh có khi được 1 giây thấp thoáng.

Fan bức xúc khi đất diễn của anh đang giảm mạnh

Fan của Thành Nghị càng thêm bức xúc khi cho rằng Thành Nghị đã đầu tư quá nhiều công sức cho phim này. Anh đã quay Thiên Địa Kiếm Tâm suốt 119 ngày, nhiều ngày liền quay trên 12 giờ đồng hồ, có những buổi quay xuyên đêm đến sáng mới xong việc. Ấy thế mà ê kíp Thiên Địa Kiếm Tâm lại thẳng tay cắt vai diễn của Thành Nghị.