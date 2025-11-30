Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thêm một cuộc thi nhan sắc quốc tế đang diễn ra tại Việt Nam

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Từ ngày 27/11 đến 13/12, Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của bản đồ nhan sắc quốc tế khi đăng cai mùa giải Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025. Sau hai kỳ tổ chức thành công, cuộc thi trở lại với tinh thần quảng bá văn hóa, du lịch đậm nét hơn.

Năm nay, Miss Charm chào đón 39 người đẹp từ khắp các châu lục, mang theo vẻ đẹp quyến rũ, trí tuệ cùng khát vọng chinh phục vương miện.

miss-charm3.jpg
miss-charm2.jpg
miss-charm1.jpg
miss-charm.jpg

Sau thời gian nghỉ ngơi và khám phá nhịp sống trẻ trung của TP.HCM, các thí sinh chính thức bước vào lịch trình đầu tiên với lễ trao dải băng (sash ceremony) và tiệc chào mừng tối 29/11. Đây là khoảnh khắc đánh dấu hành trình tranh tài chính thức bắt đầu.

miss-charm7.jpg
miss-charm6.jpg
miss-charm5.jpg
miss-charm4.jpg

Trong suốt hai tuần, 39 cô gái sẽ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, Vũng Tàu và TP.HCM. Theo đại diện ban tổ chức, tinh thần lớn nhất của Miss Charm 2025 chính là dùng sắc đẹp, sự tử tế và tri thức làm cầu nối quảng bá nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

miss-charm11.jpg
miss-charm10.jpg
miss-charm9.jpg
miss-charm8.jpg

Miss Charm 2025 sẽ bước vào chặng đua gay cấn với đêm bán kết diễn ra ngày 9/12 và Chung kết ngày 12/12 tại TP.HCM. Hai người đẹp đăng quang trước đó - Luma Russo (Brazil, mùa giải năm 2023) và Rashmita Rasindran (Malaysia, đương kim Miss Charm 2024) - đều ghi dấu với những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần mà cuộc thi hướng đến.

miss-charm15.jpg
miss-charm14.jpg
miss-charm13.jpg
miss-charm12.jpg

Những trải nghiệm tại Việt Nam lần này được ban tổ chức thiết kế để khơi gợi cảm hứng, giúp các thí sinh cảm nhận chiều sâu văn hóa bản địa: Từ những làng nghề truyền thống, bữa cơm Việt bình dị đến những bờ biển trải dài hay những đô thị rực sáng giữa đêm.

﻿miss-charm16.jpg
mai-ngo.jpg
mai-ngo1.jpg
mai-ngo2.jpg

Người đẹp đại diện Việt Nam là Mai Ngô, sinh năm 1995, sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Luôn được biết đến với tinh thần bền bỉ, tính cách mạnh mẽ và trái tim ấm áp, Mai Ngô đến với Miss Charm 2025 bằng hành trang của sự trưởng thành và khát vọng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Charm 2025 #Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 #Việt Nam #sắc đẹp #du lịch #văn hóa #người đẹp #Mai Ngô

Xem thêm

Cùng chuyên mục