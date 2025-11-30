Thêm một cuộc thi nhan sắc quốc tế đang diễn ra tại Việt Nam

HHTO - Từ ngày 27/11 đến 13/12, Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của bản đồ nhan sắc quốc tế khi đăng cai mùa giải Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025. Sau hai kỳ tổ chức thành công, cuộc thi trở lại với tinh thần quảng bá văn hóa, du lịch đậm nét hơn.

Năm nay, Miss Charm chào đón 39 người đẹp từ khắp các châu lục, mang theo vẻ đẹp quyến rũ, trí tuệ cùng khát vọng chinh phục vương miện.

Sau thời gian nghỉ ngơi và khám phá nhịp sống trẻ trung của TP.HCM, các thí sinh chính thức bước vào lịch trình đầu tiên với lễ trao dải băng (sash ceremony) và tiệc chào mừng tối 29/11. Đây là khoảnh khắc đánh dấu hành trình tranh tài chính thức bắt đầu.

Trong suốt hai tuần, 39 cô gái sẽ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, Vũng Tàu và TP.HCM. Theo đại diện ban tổ chức, tinh thần lớn nhất của Miss Charm 2025 chính là dùng sắc đẹp, sự tử tế và tri thức làm cầu nối quảng bá nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Miss Charm 2025 sẽ bước vào chặng đua gay cấn với đêm bán kết diễn ra ngày 9/12 và Chung kết ngày 12/12 tại TP.HCM. Hai người đẹp đăng quang trước đó - Luma Russo (Brazil, mùa giải năm 2023) và Rashmita Rasindran (Malaysia, đương kim Miss Charm 2024) - đều ghi dấu với những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần mà cuộc thi hướng đến.

Những trải nghiệm tại Việt Nam lần này được ban tổ chức thiết kế để khơi gợi cảm hứng, giúp các thí sinh cảm nhận chiều sâu văn hóa bản địa: Từ những làng nghề truyền thống, bữa cơm Việt bình dị đến những bờ biển trải dài hay những đô thị rực sáng giữa đêm.

Người đẹp đại diện Việt Nam là Mai Ngô, sinh năm 1995, sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Luôn được biết đến với tinh thần bền bỉ, tính cách mạnh mẽ và trái tim ấm áp, Mai Ngô đến với Miss Charm 2025 bằng hành trang của sự trưởng thành và khát vọng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.