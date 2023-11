THẾ GIỚI 24H: Vệ tinh Triều Tiên theo dõi động thái quân sự của Mỹ

TPO - Triều Tiên cho biết vệ tinh do thám quân sự của nước này đã chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay hạt nhân cập cảng một căn cứ hải quân Mỹ.

Hôm 28/11, KCNA cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc do vệ tinh do thám mới phóng gần đây của nước này chụp. “Việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát để có được bức tranh rõ ràng về các động thái quân sự tàn khốc của Mỹ để chúng tôi có thể chuẩn bị đầy đủ”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói. Ông Kim cho biết đã nhận được các bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam - lãnh thổ Tây Thái Bình Dương của Mỹ cũng như một nhà máy đóng tàu và căn cứ không quân của Mỹ ở Norfolk và Newport. Theo KCNA, vệ tinh do thám Triều Tiên phát hiện tổng cộng 4 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và một tàu sân bay của Anh đồn trú tại đây.

Ukraine sa thải 2 nhân sự đáng chú ý. Ukraine mới đây đã sa thải hai quan chức an ninh mạng cấp cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công tố viên Ukraine đã công bố một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô trong cơ quan an ninh mạng của chính phủ. Reuters dẫn lời ông Taras Melnychuk – một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ukraine - viết trên Telegram cho biết, ông Yuuri Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP), và cấp phó của ông này là ông Viktor Zhora đã bị Chính phủ Ukraine sa thải.

50.000 người tuần hành chống chủ nghĩa bài Do Thái ở London. Ước tính có khoảng 50.000 người biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái đã tuần hành ở London ngày 26/11, để phản đối sự gia tăng tội ác nhắm vào người Do Thái kể từ cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel vào tháng 10. Những người biểu tình mang theo những tấm biểu ngữ có thông điệp "Sát cánh với người Do Thái ở Anh" và những bức ảnh các con tin Israel bị nhóm Hamas bắt giữ.

Hải quân Mỹ giải cứu tàu hàng Israel trên Vịnh Aden. Ngày 27/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (USCENTCOM) cho biết, một ngày trước đó, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Mason (DDG 87), cùng với các tàu đồng minh từ lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển, bao gồm một tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản và các trực thăng vũ trang, đã phản ứng với tín hiệu kêu cứu từ tàu vận tải Central Park gắn cờ Liberia, khi tàu này bị một nhóm vũ trang không xác định tấn công ở đông bắc vịnh Aden.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 100 người tình nghi có liên hệ với PKK. Ngày 27/11, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cảnh sát nước này vừa bắt giữ 98 người tình nghi có liên hệ với nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Việc bắt giữ trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch truy quét đồng thời tại khắp 18 tỉnh trong cả nước.

Tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa cửa khẩu thứ 4 với Ukraine. Ngày 27/11, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa khẩu Medyka, một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất với Ukraine, kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn 1.000 xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày. Các tài xế xe tải Ba Lan hiện đang chặn cửa khẩu Medyka và 3 cửa khẩu biên giới khác với Ukraine.

Sierra Leone nới lỏng lệnh giới nghiêm, an ninh dần khôi phục. Phát biểu tối 26/11 (giờ địa phương), Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio cho biết hầu hết những kẻ cầm đầu các cuộc tấn công vào doanh trại quân đội và nhà tù chính ở quốc gia này đã bị bắt. Lệnh giới nghiêm 24 giờ được nới lỏng thành lệnh phong tỏa trong đêm (từ 21 giờ đến 6 giờ sáng) cho tới khi có thông báo mới.

Ông Putin phê chuẩn tăng ngân sách quốc phòng Nga gần 70%. Hôm 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua dự thảo ngân sách tài chính năm tới, trong đó có việc tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Sẽ có khoảng 30% ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2024. Nga đang chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn nữa để phục vụ cho hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới.

Israel và Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 2 ngày. Hôm 27/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed Mohammed Al-Ansari cho biết, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về việc gia hạn thêm 2 ngày lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza. Hôm 27/11, quân đội Israel cho biết Hamas trả tự do cho 11 con tin. Qatar cho hay các con tin mới được thả đều có hai quốc tịch, trong đó có 3 người có quốc tịch Pháp, 2 người có quốc tịch Đức và 6 công dân Argentina.

Quân đội Thụy Sĩ tham gia tập trận chống tấn công mạng. Quân đội Thụy Sĩ ngày 27/11 thông báo tham gia cuộc tập trận Cyber Coalition của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Estonia để nâng cao khả năng phòng thủ trước những vụ tấn công mạng. Theo thông báo, cuộc tập trận nêu trên có sự tham dự của hơn 1.000 người từ hơn 30 quốc gia. Mục đích cuộc tập trận là để cùng nhau giải quyết các vấn đề phức tạp, khắc phục các điểm yếu và tạo ra một bức tranh chung về tình hình an ninh mạng.