Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang di chuyển

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện An Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tới trụ sở Công an xã An Đồng lớn tiếng, chửi bới, đạp đổ hàng loạt xe máy, xảy ra một ngày trước.