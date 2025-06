THẾ GIỚI 24H: Israel đóng cửa các phái bộ ngoại giao trên toàn thế giới

TPO - Israel tuyên bố sẽ đóng cửa các đại sứ quán trên toàn thế giới và kêu gọi công dân nước này cảnh giác cũng như không để lộ các biểu tượng Do Thái hoặc Israel ở nơi công cộng.

Thông tin trên được đăng ngày 13/6 trên trang web của các đại sứ quán Israel sau khi nước này tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.Theo thông báo, Israel sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự và kêu gọi công dân nước này hợp tác với các cơ quan an ninh địa phương nếu đối mặt với hành vi thù địch. Không có khung thời gian nào được đưa ra về việc đóng cửa các đại sứ quán. Trước đó, Israel cho biết đã tấn công cơ sở hạt nhân và nhà máy tên lửa ở Iran, đồng thời sát hại một loạt chỉ huy quân sự trong một chiến dịch nhằm ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí nguyên tử.

Iran công bố tổng thương vong trong đòn đánh phủ đầu của Israel. Ngày 13/6, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - ông Amir Saeid Iravani cho biết cuộc không kích của Israel vào Iran trước đó cùng ngày đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, bao gồm nhiều quan chức quân sự cấp cao, theo hãng thông tấn IRNA. Ông Iravani cho biết 320 người bị thương trong đòn không kích của Israel, hầu hết là thường dân. Phía Iran chưa thông tin về tình trạng các cơ sở hạt nhân của mình sau đòn đánh phủ đầu của Israel sáng 13/6.

Căng thẳng Israel-Iran: Nội các Iran triệu tập họp khẩn.Ngày 13/6, bộ phận báo chí của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Nội các Iran đã họp khẩn cấp liên quan đến các cuộc không kích của Israel vào sáng cùng ngày. Theo thông báo, tại cuộc họp, các thành viên Nội các Iran đã thảo luận tình hình trong nước giữa lúc căng thẳng với Israel. Nội các Iran tuyên bố tất cả các cơ quan hành pháp sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho người dân, trong đó có nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Thông báo cũng cho biết "các kế hoạch cần thiết đã được thực hiện."

Căng thẳng Israel-Iran: Tàu thuyền được khuyến cáo tránh đi qua Biển Đỏ. Ngày 13/6, Lực lượng Hàng hải Hỗn hợp (CMF) - liên minh an ninh hàng hải Trung Đông do Mỹ đứng đầu, cho biết dòng chảy hàng hóa vẫn tiếp tục đi qua Eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Israel vào Iran trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, một số chủ tàu hiện đang tìm cách tránh đi qua khu vực này do lo ngại an ninh. Trước đây, Iran từng nhiều lần cảnh báo đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với thương mại quốc tế, trước sức ép trừng phạt từ phương Tây. Việc đóng cửa eo biển này có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến thương mại quốc tế và đẩy giá dầu thế giới tăng cao.

Nhà Trắng bổ sung trừng phạt Tehran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, nước này đã bổ sung 10 cá nhân và 27 thực thể vào danh sách trừng phạt mới liên quan Iran. Các lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang bế tắc trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.

Liên minh châu Âu gia hạn quy chế bảo hộ người tị nạn Ukraine thêm 1 năm. Ngày 13/6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đề xuất gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời đối với người tị nạn Ukraine thêm một năm, đến ngày 4/3/2027. Liên quan đến tình hình Ukraine, cùng ngày 13/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân thêm 1 tỷ euro (1,15 tỷ USD) cho Ukraine. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ của khối dành cho Ukraine đã lên gần 150 tỷ euro kể từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào năm 2022.

Campuchia đóng cửa khẩu quốc tế với Thái Lan. Ngày 13/6, Campuchia đã cho đóng một cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Battambang của nước này trên biên giới chung với Thái Lan. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng trong quan hệ hiện nay giữa hai nước sau vụ đụng độ biên giới cuối tháng 5 vừa qua. Theo thông cáo báo chí của Tổng cục Di trú Campuchia, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Hoàng gia và bộ Nội vụ nước này, giới chức liên quan đã cho đóng hoàn toàn Cửa khẩu Quốc tế Daung giữa Campuchia và Thái Lan tại tỉnh Battambang từ ngày 13/6 cho đến khi có thông báo mới, với lý do đảm bảo trật tự công cộng và an toàn cho người dân.

Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu bắt giữ dân thường tại Los Angeles. Quân đội Mỹ ngày 13/6 xác nhận lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tới Los Angeles đã tạm thời bắt giữ một dân thường. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên được biết đến do binh sỹ tại ngũ thực hiện trong đợt triển khai theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Vụ việc xảy ra tại tòa nhà liên bang Wilshire, nơi các binh sỹ Thủy quân lục chiến bắt đầu làm nhiệm vụ bảo vệ trong ngày 13/6, trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối các đợt truy quét nhập cư.