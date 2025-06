THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tuyên bố hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc với mức thuế chênh lệch bất ngờ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 cho biết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất, chỉ chờ sự phê duyệt của ông cùng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thông báo trên mạng xã hội TruthSocial, Tổng thống Donald Trump cho biết, theo thỏa thuận khung đạt được sau hai ngày đàm phán tại Anh, Trung Quốc sẽ cung cấp đầy đủ nam châm cũng như các loại đất hiếm cần thiết. Tương tự, Mỹ sẽ cung cấp cho Trung Quốc những gì đã đồng ý. Mỹ đang áp thuế 55% đối với Trung Quốc bao gồm 10% thuế cơ bản, 20% thuế với buôn bán fentanyl và 25% phản ánh thuế quan đã có từ trước, trong khi đó Trung Quốc áp thuế 10% đối với hàng hóa của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Donald Trump cho biết các du học sinh Trung Quốc có thể tiếp tục được học tại những trường cao đẳng, đại học của Mỹ và đây là điều mà ông “luôn hoan nghênh”.

Tổng thống Putin khẳng định Nga có vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sở hữu vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, giúp đảm bảo chủ quyền của nước này và cán cân quyền lực toàn cầu. Theo RT, phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về chương trình vũ trang quốc gia hôm 11/6, ông Putin kêu gọi đặc biệt chú ý tới sự phát triển liên tục của bộ ba hạt nhân quốc gia. "Hiện tại, tỷ lệ các hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta đã lên tới 95%. Đó là mức cao nhất trong số tất cả các cường quốc hạt nhân trên thế giới", Tổng thống Putin nói và cho biết thêm rằng nước Nga đang đạt được "tiến triển tốt" về mặt này.

Pháp cân nhắc cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Mới đây, Chính phủ Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an toàn học đường, trong đó có đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và siết chặt việc bán dao cho trẻ vị thành niên. Động thái này diễn ra sau vụ việc một học sinh 14 tuổi đã dùng dao tấn công trợ giảng tại một trường trung học ở miền Đông nước này.

Biểu tình lan khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) Mỹ, tương tự những gì đang diễn ra ở Los Angeles, đã lan sang nhiều thành phố lớn khác của Mỹ, như: New York, Chicago, Austin, Dallas và Washington D.C. Theo CNN, một số cuộc biểu tình phản đối ICE đã mở rộng thành biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tại New York, hôm 10/6, đám đông lớn đã tuần hành qua Manhattan suốt nhiều giờ nhưng tình hình vẫn yên bình vào ban ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đã leo thang vào buổi tối khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra gần các tòa nhà văn phòng của ICE. Tại Chicago, người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Windy City. Các video cho thấy cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng an ninh và một đám đông đang la hét. Ở bang Texas, biểu tình nổ ra ở một số thành phố. Cảnh sát Austin tuyên bố, biểu tình là tụ tập bất hợp pháp và đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, bắt giữ 13 người…

Colombia rung chuyển bởi 24 vụ đánh bom và tấn công bằng súng. Chỉ trong ngày 10/6, Colombia bị rung chuyển bởi 24 vụ đánh bom và tấn công bằng súng có phối hợp, làm ít nhất 7 người thiệt mạng ở khu vực Tây Nam nước này, phản ánh mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra tại quốc gia này. Các mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền cùng các mục tiêu dân sự, chủ yếu nằm ở Cali, thành phố lớn thứ 3 và một số thành phố gần đó. Trong số 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương có cả cảnh sát và dân thường.

Chính quyền Tổng thống Trump dự định đưa dân Ukraine, Anh, Pháp… đến Guantanamo. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trong tuần này sẽ bắt đầu chuyển hàng nghìn người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đang cư trú tại Mỹ tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba. Theo tờ Washington Post, dẫn nguồn từ các quan chức nắm rõ sự việc, danh sách những người có thể bị chuyển đi bao gồm cả công dân Ukraine. Các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump có khả năng sẽ không thông báo cho các chính phủ nước ngoài về việc di chuyển công dân của họ tới căn cứ quân sự. Theo các quan chức, quyết định chuyển người đến Guantanamo xuất phát từ tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các trung tâm giam giữ nhập cư của Mỹ.

Máy bay quân sự Trung Quốc và Nhật Bản suýt va chạm. Một máy bay quân sự Trung Quốc đã suýt va chạm với một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, khi chỉ bay cách nhau 45m. Thông tin nêu trên do Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát đi hôm 11/6 và được hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đăng tải sáng 12/6. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc, xuất phát từ tàu sân bay Sơn Đông (Shandong), đã thực hiện các hành vi nguy hiểm khác vào ngày 7 và 8/6 như bay cắt ngang phía trước một máy bay P-3C của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản ở cùng độ cao, với khoảng cách chỉ khoảng 900 mét giữa hai máy bay. Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt các hoạt động bay như vậy.