THẾ GIỚI 24H: Campuchia đưa tranh chấp biên giới với Thái Lan ra Tòa án Công lý Quốc tế

TPO - Tối ngày 10/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã công bố thành lập một Ủy ban chuyên trách gồm 15 thành viên có nhiệm vụ đưa vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan và theo đuổi vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Campuchia sẽ chính thức đưa vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Quyết định này được Thủ tướng Campuchia Hun Manet công bố trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.Đây được xem là bước đi quan trọng đầu tiên của Campuchia, trong việc xúc tiến đưa tranh chấp tại 4 khu vực nhạy cảm trên biên giới chung với Thái Lan ra phân xử tại Tòa án Công lý Quốc tế ( ICJ), mặc dù phía Thái Lan đã nhấn mạnh chủ trương ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua các cơ chế song phương. Mặt khác, ngày 10/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đã chỉ đạo các tỉnh dọc biên giới với Thái Lan tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, an toàn, trật tự dọc tuyến biên giới. Chỉ đạo này cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, cung cấp nơi ở và lương thực, nước uống cho người dân khu vực biên giới trong trường hợp xảy ra giao tranh vũ trang, hoặc các cửa khẩu biên giới bị đóng.

Giữa căng thẳng biên giới, Thủ tướng Thái Lan thăm tỉnh giáp Campuchia. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ đến Surin vào ngày 11/6, cùng ăn trưa với quân đội, chủ trì cuộc họp về an ninh biên giới trong bối cảnh căng thẳng biên giới Campuchia. Nation Thailand trích dẫn thông báo của người phát ngôn chính phủ Jirayu Houngsub cho hay, sự hiện diện của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra ở quận Kap Choeng, tỉnh Surin thể hiện sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với các quan chức địa phương trong bối cảnh căng thẳng biên giới với nước láng giềng.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh. Ngày 10/6, Nga và Ukraine thông báo hai nước đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lần thứ hai, qua đó thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận đạt được tại các cuộc hòa đàm vào tuần trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về việc trao trả trên 1.000 tù nhân từ mỗi bên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận về cuộc trao đổi này. Cả hai bên đều không công bố số lượng binh lính cụ thể được trả tự do trong đợt trao đổi này.

Áo tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ xả súng tại trường học. Ngày 10/6, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ xả súng tại một trường trung học ở thành phố Graz, phía Đông Nam nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Phát biểu họp báo tại Graz, Thủ tướng Stocker nhấn mạnh trong 3 ngày quốc tang, toàn thể nước Áo sẽ tưởng nhớ các nạn nhân. Ông gọi "đây là một ngày đen tối" khi nước này phải chứng kiến "một hành động bạo lực không thể tưởng tượng nổi".

Anh trừng phạt hai bộ trưởng của Israel. Ngày 10/6, Anh, Canada, Australia và New Zealand thông báo sẽ chính thức trừng phạt hai bộ trưởng của Israel vì những bình luận của họ về cuộc xung đột ở Dải Gaza. Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich sẽ bị đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại tại Anh, Canada, Australia và New Zealand.

Liên minh châu Âu áp gói trừng phạt thứ 18 với Nga. Ngày 11/6, Ủy ban châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga, nhằm siết chặt nguồn thu năng lượng và hoạt động tài chính, ngân hàng của Moscow, liên quan cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, đã bước sang năm thứ tư. Gói trừng phạt mới nhắm vào các “lỗ hổng lách luật”, đặc biệt là hệ thống vận chuyển dầu bí mật hoạt động ngoài vòng kiểm soát quốc tế, còn gọi là “hạm đội bóng tối”, cùng các công ty môi giới dầu mỏ phục vụ cho các giao dịch ẩn danh và toàn bộ chuỗi tài chính liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Nhà Trắng sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Pete Hegseth cho biết Nhà Trắng sẽ cắt giảm ngân sách tài trợ quân sự cho Kiev khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Mỹ lên án các nước trừng phạt quan chức Chính phủ Israel. Ngày 10/6, Mỹ đã lên án một số nước trừng phạt các quan chức chính phủ Israel với cáo buộc "nhiều lần kích động bạo lực chống lại người Palestine". Các nước này bao gồm Anh, Canada, New Zealand, Nauy và Australia. Mỹ nhấn mạnh, Hamas là một tổ chức khủng bố, tiếp tục giam giữ các con tin vô tội và ngăn không cho người dân ở Dải Gaza được sống trong hòa bình. Mỹ cũng kêu gọi 5 quốc gia trên đảo ngược các biện pháp trừng phạt của mình và cùng chung vai với Israel.