THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh về Hamas-Israel không ra được tuyên bố chung

TPO - Tuyên bố chung về xung đột giữa phong trào Hamas và Israel vẫn chưa được đưa ra vì các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu lên án lực lượng Hamas và công nhận "quyền tự vệ" của Israel.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Cairo do Ai Cập đăng cai tổ chức ngày 20/10 nhằm thảo luận cách thức giảm leo thang xung đột giữa phong trào Hamas và Israel cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực, các nhà lãnh đạo Arab đã tập trung vào sự cần thiết phải chấm dứt căng thẳng ở Dải Gaza và các bên trở lại bàn đàm phán. Theo báo Ahram, sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn Arab và phái đoàn châu Âu đã cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị. Ahram dẫn các nguồn tin cho hay tuyên bố chung vẫn chưa được đưa ra vì các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu lên án lực lượng Hamas và công nhận "quyền tự vệ" của Israel.

Israel tiếp tục không kích Dải Gaza sau khi Hamas thả con tin. Ngày 21/10, Reuters đưa tin lực lượng không quân Israel tiếp tục ném bom dữ dội vào các mục tiêu trên khắp Dải Gaza ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sẽ không ngừng chiến dịch không kích lẫn hoạt động trên bộ nhằm vào phong trào Hamas. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi các tay súng Palestine đã thả tự do cho hai công dân Mỹ.

Quân đội Philippines tuyển dụng nhân tài làm "chiến binh mạng". Quân đội Philippines dự kiến nới lỏng quy định tuyển dụng để đảm bảo thu hút được nhân tài tham gia đơn vị bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công mạng. Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin một số cơ quan chính phủ, bao gồm Hạ viện Philippines đã trở thành nạn nhân của tấn công mạng. Tướng Romeo Brawner - Tư lệnh Lục quân Philippines Romeo Brawner cho biết một số cuộc tấn công mạng nhằm vào quân đội quốc gia Đông Nam Á này xuất phát từ nước ngoài.

Israel tuyên bố tăng cường tấn công vào Dải Gaza. “Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công để giảm thiểu mối nguy hiểm cho lực lượng của chúng tôi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công kể từ hôm nay”, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói hôm 21/10. Ông Daniel Hagari tiếp tục kêu gọi người dân thành phố Gaza di chuyển về phía nam để đảm bảo an toàn.

100.000 người biểu tình phản đối chiến tranh tại London. Khoảng 100.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, ủng hộ Palestine ở trung tâm London ngày 21/10, tuần hành qua nhiều tuyến phố của thủ đô của Anh để yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Đòan xe cứu trợ đầu tiên đã đến Dải Gaza. Một đoàn xe tải đầu tiên chở hàng cứu trợ gồm 20 chiếc đã tới Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vào ngày 21/10, tuy nhiên, những nỗ lực cung cấp hàng tiếp tế cho các khu vực bị bao vây của người Palestine đã bị cản trở do yêu cầu xác minh viện trợ của Israel. Đoàn xe cứu trợ gồm 20 chiếc được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sau chuyến thăm Israel ngày 18/10, đã không bị kiểm tra theo thông lệ.

Bộ trưởng Bỉ từ chức vì để lọt kẻ tấn công khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Bỉ đã từ chức, sau khi có thông tin cho rằng nhà chức trách đã bỏ lọt thủ phạm bắn chết 2 người Thụy Điển ở Brussels. Theo điều tra, tay súng 45 tuổi đã bị Bỉ từ chối tị nạn năm 2019, nhưng vẫn sống ở nước này bất hợp pháp. Bên cạnh đó, Tuy-ni-di đã từng yêu cầu dẫn độ người này vào tháng 8/2022, nhưng đã bị cơ quan tư pháp Bỉ bỏ lọt.

Nhiều vụ tấn công khủng bố ở miền Nam Thái Lan, lực lượng an ninh cũng là mục tiêu. Những kẻ nổi dậy bị nghi đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công liên hoàn ở huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwa miền Nam Thái Lan sáng 21/10. Theo quyền cảnh sát trưởng huyện Tak Bai, một thiết bị nổ tự chế (IED), được lắp bên trong bình chữa cháy, đã phát nổ bên ngoài một tiệm vàng ở khu vực tambon Chehe, gây hư hại phần phía trước của cửa hàng. Trong khi đó, tại khu vực tambon Muno ở huyện Sungai Kolok của tỉnh Narathiwat, một quả bom tự chế đã phát nổ và làm hư hỏng cột điện ở một ngôi làng, và phát hiện một thiết bị đánh bom được giấu kín trong bình chữa cháy bên dưới một cột điện khác.

Công dân Israel được khuyến cáo rời Ai Cập và Jordan ngay lập tức. Ngày 21/10, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đánh giá tình hình khu vực đang gia tăng căng thẳng do xung đột tại Dải Gaza và kêu gọi công dân nước này ngay lập tức rời khỏi Ai Cập và Jordan. Thông báo của cơ quan trên nêu rõ: “Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tăng mức cảnh báo đi lại tới Ai Cập, bao gồm cả bán đảo Sinai, và Jordan lên cấp độ 4 (nguy cơ cao) và khuyến nghị người dân không nên đến các quốc gia này. Những người đang ở đó nên rời đi càng sớm càng tốt."