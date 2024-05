Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz

TPO - Cùng ngày, tại Đồng Nai có hai nạn nhân tử vong do đuối nước. Bé gái 2 tuổi được xác định tử vong vì đuối nước trong hồ bơi tại nhà. Trong khi nam thanh niên tử vong do đuối nước ở hồ Trị An.