Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an tỉnh Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa triển khai quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông và Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo báo Tây Ninh, chiều 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ tín nhiệm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo và các đồng chí trong đơn vị; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới.

Chiều cùng ngày, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Trung tá Ngô Thị Trà Giang- Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh; bổ nhiệm lại Thượng tá Nguyễn Văn Liền- Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an Tây Ninh.