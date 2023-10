THẾ GIỚI 24H: Khoảng 1.000 người Nga bị mắc kẹt khi phong tỏa Dải Gaza

TPO - Ngày 18/10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), đại diện thường trực của Nga tại LHQ - Nebenzyac, cho biết, khoảng 1.000 người Nga cùng gia đình của họ đã bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Ông Nebenzyac lưu ý rằng Nga đã yêu cầu một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công bệnh viện Al-Ahly ở Dải Gaza và trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Nga cũng kêu gọi Israel ngay lập tức cung cấp quyền tiếp cận nhân đạo, ngừng bắn càng sớm càng tốt và mở các hành lang nhân đạo.

Đại sứ quán Mỹ và Israel tại Argentina bị đe dọa đánh bom. Ngày 18/10, Đại sứ quán của Mỹ và Israel tại Argentina đã phải sơ tán sau khi nhận được 2 thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom. Theo các trang tin Clarin và La Nacion, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chống bom mìn đã được huy động đến hiện trường.

Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên. Ngày 18/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại Triều Tiên. Chuyến thăm diễn ra 1 tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có chuyến công du tới Nga.

Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới. Thủ tướng Séc - Petr Fiala mới đây cho biết, Séc sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau vài tháng nữa, giống như nước này đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Theo Thủ tướng Petr Fiala, an ninh và chủ quyền năng lượng rất cần thiết cho an ninh quốc gia của Séc. Do đó, Cộng hòa Séc phải trở thành một quốc gia mạnh hơn nhiều về mặt năng lượng, bao gồm cả quyền kiểm soát các nguyên liệu thô quan trọng.

Mỹ viện trợ nhân đạo 100 triệu USD cho người dân ở Dải Gaza và Bờ Tây. Tổng thống Mỹ - Joe Biden ngày 18/10 đã có chuyến thăm ngắn tới Israel. Tại đây, Tổng thống Joe Biden đã thông báo khoản viện trợ nhân đạo 100 triệu USD cho người dân ở Dải Gaza và Bờ Tây. Trong thời gian chuyến thăm Israel, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên nội các Israel để thảo luận chiến lược của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas.

Mỹ bác bỏ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Israel, Dải Gaza. Hãng Reuters và tờ The Guardian đưa tin, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do Brazil soạn thảo đã bị trì hoãn 2 lần trong vài ngày qua do Mỹ cố gắng làm trung gian để mở đường cho viện trợ được đưa tới Dải Gaza. Hôm qua (18/10), nghị quyết đã được 12 trong số 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ trong khi Anh và Nga bỏ phiếu trắng. Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói, nghị quyết do Brazil soạn thảo là không thể chấp nhận được vì không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Trong khi đó, Anh cho rằng văn bản này không đề cập tới cách Hamas dùng dân thường Palestine làm lá chắn sống.

Hạ viện Nga hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện. Ngày 18/10, tại phiên họp toàn thể, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật về việc Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT). Cụ thể, văn bản này bãi bỏ Điều 1 của Luật “Về việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện," trong đó quy định việc phê chuẩn hiệp ước được Nga ký kết tại New York (Mỹ) ngày 24/9/1996.

Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi sát cánh với Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục hỗ trợ Israel trong chuyến thăm của ông tới nước này hôm 18/10. Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ mãi mãi đứng về phía đồng minh của mình, đồng thời bác các cáo buộc về trách nhiệm của Israel trong cuộc tấn công bệnh viện ở Dải Gaza hôm 18/10, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ukraine tận dụng thời tiết xấu, tìm cách phá phòng tuyến thứ hai của Nga. Bất chấp trời mưa, Ukraine đang tấn công vào các cứ điểm của Nga quanh Verbove bằng cách sử dụng xe tăng Leopard. Theo các báo cáo ghi nhận gần đây theo hướng Tokmak, khu vực Zaporizhzhia, các cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra quanh Verbove. Mục tiêu của Ukraine tạo thành thế gọng kìm nhắm vào phòng tuyến thứ hai của Nga và sau đó tiến công xa hơn.

Israel cho phép đưa viện trợ vào Dải Gaza theo yêu cầu của Mỹ. Israel ngày 18/10 cho biết, nước này sẽ cho phép Ai Cập cung cấp một số lượng viện trợ nhân đạo có giới hạn cho Dải Gaza. Hãng AP và CNN đưa tin, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, quyết định trên được thông qua theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm nước này.

Mỹ công bố các lệnh trừng phạt đối với Hamas. Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 đã áp các lệnh trừng phạt đối với 10 thành viên chủ chốt của Hamas và các cá nhân trong mạng lưới tài chính của Hamas ở Dải Gaza, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Qatar. Theo các lệnh trừng phạt của Mỹ, mọi tài sản liên quan tới Hamas sẽ bị phong tỏa và tịch thu. Bộ Tài chính Mỹ tới nay đã trừng phạt gần 1.000 các cá nhân và thực thể có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố và hoạt động tài trợ cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này bao gồm Hamas, Hezbollah và các nhóm khủng bố khác do Iran hậu thuẫn trong khu vực.