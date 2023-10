Tổ chức Y tế thế giới lên án vụ tấn công bệnh viện ở Dải Gaza

TPO - Các lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/10 lên án mạnh mẽ vụ nổ bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Dải Gaza, gọi đây là vụ tấn công “với quy mô chưa từng thấy”.

WHO cho biết ngoài việc chăm sóc bệnh nhân, Al-Ahli Baptist còn là nơi trú ẩn cho hàng nghìn người Palestine phải sơ tán ở Dải Gaza.

Richard Peeperkorn, Đại diện WHO ở Palestine nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự việc kinh hoàng xảy ra tại bệnh viện Al-Ahli Baptist. Đây là cuộc tấn công với quy mô chưa từng thấy, và WHO đã chứng kiến các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở chăm sóc sức khỏe.”

WHO chưa đưa ra con số thương vong cụ thể từ vụ nổ bệnh viện nhưng cho biết số người thiệt mạng và bị thương có thể lên tới hàng trăm người. Phong trào Hamas tiết lộ khoảng 500 người đã thiệt mạng.

Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO cho biết: “Tất cả chúng tôi đều vô cùng sốc trước những sự kiện diễn ra ở Dải Gaza tối 17/10. Các cơ sở chăm sóc sức khoẻ không phải là mục tiêu. Nó không nên bị coi là mục tiêu của bất cứ bên nào trong cuộc xung đột. Điều đó đã được quy định trong luật nhân đạo quốc tế. Chúng ta đang thấy điều này xảy ra lặp đi lặp lại trong tuần qua và nó phải dừng lại”, ông Ryan nói.

Các quan chức Palestine và phong trào Hamas đã đổ lỗi cho Israel về vụ nổ, trong khi giới chức Israel cho rằng nguyên nhân là do một vụ phóng rocket thất bại của nhóm Thánh chiến Hồi giáo - nhóm vũ trang mạnh thứ hai ở Dải Gaza.

Al-Ahli Baptist là một trong 20 bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza được quân đội Israel khuyến cáo sơ tán, nhưng việc này “không thể” thực hiện được do tình hình an ninh hiện tại cũng như thiếu nhân viên y tế và xe cứu thương, Ahmed Al-Mandhari - Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, cho biết. “WHO kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở y tế.”

WHO thống kê ngay cả trước vụ nổ bệnh viện, đã có hơn 100 vụ tấn công nhằm vào nhân viên y tế: 51 vụ ở Dải Gaza khiến 15 nhân viên y tế thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, 27 người bị thương và 24 cơ sở y tế bị hư hại.

Minh Hạnh