Giám đốc FBI tuyên bố từ chức

TPO - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray sẽ từ chức vào đầu năm 2025, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về ý định sa thải quan chức kỳ cựu này và thay thế ông bằng Kash Patel.

Quyết định từ chức "không hề dễ dàng", ông Wray cho biết và nói thêm rằng ông làm việc này để "tránh kéo FBI vào một cuộc tranh cãi" và "tập trung vào sứ mệnh của chúng ta".

Ông Trump đề cử ông Wray vào vị trí Giám đốc FBI hồi năm 2017, sau khi sa thải giám đốc khi đó là James Comey.

Việc ông Wray tuyên bố từ chức diễn ra hai ngày sau khi Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, một thành viên đảng Cộng hòa, viết bức thư dài 11 trang cáo buộc Wray quản lý yếu kém và "không nắm quyền kiểm soát FBI".

Đầu tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử Kash Patel làm người đứng đầu FBI trong chính quyền tiếp theo. Đảng Dân chủ phản đối động thái này, lập luận rằng ông Wray vẫn còn nhiều năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ 10 năm.

Mặc dù ông Wray là thành viên đảng Cộng hòa và là người được ông Trump bổ nhiệm, nhưng tổng thống đắc cử đã chỉ trích sự phục tùng của Giám đốc FBI đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong bốn năm qua.

“Ông ta đã xâm phạm nhà tôi", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC, ám chỉ cuộc đột kích của FBI năm 2022 vào khu điền trang Mar-a-Lago ở Florida. “Dưới sự lãnh đạo của Christopher Wray, FBI đã đột kích bất hợp pháp vào nhà tôi mà không có lý do, tìm cách luận tội và truy tố tôi, và đã làm mọi thứ khác để can thiệp vào thành công và tương lai của nước Mỹ.

Trong khi đó, các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện hôm 11/12 đã cảm ơn Wray vì những cống hiến của ông. Một số người nêu lên mối lo ngại về tương lai của cơ quan này khi Wray từ chức.

"FBI đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự an toàn của gia đình chúng ta", Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin cho biết. "Cơ quan này sẽ sớm bước vào một kỷ nguyên mới đầy thách thức với những câu hỏi về tương lai của mình".

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland cũng ca ngợi Wray, lưu ý trong một tuyên bố rằng giám đốc FBI được giao nhiệm vụ bảo vệ sự độc lập của cơ quan này khỏi "tác động không phù hợp" trong các cuộc điều tra của mình. "Sự độc lập đó là cốt lõi để bảo vệ pháp quyền", ông Garland cho biết.

Minh Hạnh