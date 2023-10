THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Mỹ đánh chặn nhiều tên lửa hành trình nhắm tới Israel

TPO - Một tàu chiến Mỹ ngày 19/10 đã bắn hạ nhiều tên lửa hành trình của các phần tử Houthis ở Yemen mà Lầu Năm Góc cho rằng nhắm tới các mục tiêu ở Israel.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Patrick Ryder, tàu khu trục USS Carney của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ đã đánh chặn 3 tên lửa tấn công hành trình và khoảng 8 máy bay không người lái. Quan chức này cho biết các tên lửa và máy bay không người lái này được phóng bởi các phần tử Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen và nhắm tới các mục tiêu ở Israel. Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng ngày 19/10 (theo giờ địa phương) và các loại vũ khí này đã bị bắn rơi trên biển. Theo đánh giá ban đầu của phía Mỹ, tàu khu trục USS Carney không phải mục tiêu của các loại vũ khí trên và thủy thủ đoàn đều an toàn.

Israel rút toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Truyền thông Israel ngày 19/10 cho biết nước này đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của Israel khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Động thái này diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian cũng như tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul.

Thành viên cấp cao Hamas cùng gia đình thiệt mạng khi Israel đánh bom. Một trận ném bom của Israel đã khiến ông Jehad Mheisen, người đứng đầu lực lượng an ninh quốc gia của Hamas, và các thành viên trong gia đình thiệt mạng tại nhà riêng, hãng tin có quan hệ với lực lượng Hamas đưa tin ngày 19/10. (Xem chi tiết...)

Nga đề xuất phương án chấm dứt xung đột Israel - Hamas. Trong một bài viết trên nhật báo Izvestia, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực hoặc lan rộng ra toàn cầu nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu. Đề cập đến cách duy nhất để giải quyết dứt điểm xung đột giữa người Israel và người Palestine, ông Medvedev cho biết, cần “thành lập một nhà nước Palestine toàn vẹn, thực hiện tất cả các quyết định chính trị cơ bản được đưa ra kể từ năm 1947”. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hy vọng giải quyết thành công cuộc xung đột này khá mơ hồ trong tình hình hiện nay.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ Israel. Thượng viện Mỹ ngày 19/10 đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Israel và quyền tự vệ của nước này. Nghị quyết cũng lên án các cuộc tấn công nhắm vào dân thường của Hamas. Nghị quyết khẳng định Mỹ sẵn sàng trợ giúp Israel mọi nguồn lực khẩn cấp và về an ninh, ngoại giao và tình báo.

Italy tạm thời đình chỉ Hiệp ước về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu. Italy đã tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia trong vòng 10 ngày kể từ ngày 21/10. Quyết định của Italy được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Âu và Trung Đông và những bất ổn an ninh trên toàn lãnh thổ châu Âu.

Nga gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. Ngày 19/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, nước này đã gửi 27 tấn hàng viện trợ người dân tại Dải Gaza. Trong tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Ilya Denisov nêu rõ, một chiếc máy bay đặc biệt chở hàng viện trợ đã cất cánh từ sân bay ở Ramenskoye gần Moscow đến thành phố El-Arish của Ai Cập. Số hàng này, bao gồm bột mỳ, đường, gạo và mỳ, sẽ được giao cho Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập để chuyển đến Dải Gaza.

Australia lần đầu tiên tham gia tập trận chỉ huy chung Nhật Bản - Mỹ. Ngày 19/10, Nhật Bản và Australia đã nhất trí để Canberra lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận chỉ huy chung quy mô lớn giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Lực lượng phòng vệ Australia sẽ tham dự các cuộc tập trận chỉ huy song phương, đã được lên kế hoạch giữa Mỹ và Nhật Bản, mang tên "Yama Sakura" vào cuối tháng 11 tới và "Keen Edge" vào tháng 2/2024.

Khám xét văn phòng của Ủy ban Tổ chức Olympic Paris 2024. Các nhà điều tra của Pháp đã lục soát các văn phòng của Ban Tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 và các công ty quản lý sự kiện có liên quan đến lễ khai mạc vào năm tới. Trước đó, theo truyền thông Pháp, một số hợp đồng của Ủy ban Tổ chức Olympic 2024 với các đối tác đã bị nghi ngờ có dấu hiệu biển thủ công quỹ. Cuộc khám xét diễn ra ngày 18/10 trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cáo buộc thiên vị trong việc ký các hợp đồng liên quan đến công tác tổ chức Olympic 2024.

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Lebanon. Mỹ, Anh và Ả Rập Xê-út đã kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon khi tình hình trong khu vực leo thang căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Beirut hôm 19/10 khuyên công dân rời Lebanon khi các chuyến bay “vẫn sẵn sàng” trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Cả Mỹ và Anh cũng đều đã cảnh báo công dân không nên đến Lebanon. Hôm 17/10, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng mức cảnh báo đến Lebanon từ cấp ba lên cấp bốn - mức cao nhất hiện có. Ả Rập Xê-út ngày 18/10 kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon “ngay lập tức”. Trong khi đó, Pháp, Đức, Canada và Australia cũng cảnh báo không nên đến Lebanon, trong khi Tây Ban Nha khuyến cáo không nên đi du lịch nếu không cần thiết.