THẾ GIỚI 24H: Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota, Mỹ cùng chồng bị ám sát

TPO - Theo Thống đốc bang Minnesota của Mỹ, Chủ tịch Hạ viện bang Melissa Hortman cùng chồng bà là ông Mark đã bị bắn chết vào sáng sớm 14/6 trong "một vụ ám sát dường như mang động cơ chính trị."

Thống đốc bang Minnesota của Mỹ Tim Walz ngày 14/6 thông báo Chủ tịch Hạ viện bang này, bà Melissa Hortman (thuộc đảng Dân chủ), cùng chồng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công có dấu hiệu “ám sát mang động cơ chính trị." Thống đốc Walz còn cho biết Thượng nghị sỹ John Hoffman và vợ - sống tại thành phố Champlin - cũng đã bị bắn nhiều phát đạn và phải phẫu thuật trong một vụ tấn công khác. Giới chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm giả danh cảnh sát và đã bỏ trốn sau khi đấu súng với lực lượng chức năng tại hiện trường. Cảnh sát đang thực hiện một chiến dịch truy lùng quy mô lớn.

Mỹ đưa hàng loạt khí tài quân sự tới Trung Đông để phản ứng với các cuộc tấn công của Iran. Trong khi hệ thống phòng không và tàu khu trục của Mỹ hỗ trợ đánh chặn tên lửa Iran bắn vào Israel, hàng loạt khí tài quân sự khác của Mỹ cũng được điều chuyển tới Trung Đông. Hãng tin AP dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết hệ thống phòng không và một tàu khu trục hải quân của nước này đã hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo vào ngày 13/6, do Tehran phóng ra nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân và lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa. Báo The Times of Israelngày 15/6 cho biết tuyên bố này được đưa ra sau khi Không quân Israel tiến hành ném bom vào kho dầu Shahran, gần thủ đô Tehran, vào tối 14/6. Trước đó trong ngày, ông Katz đã cảnh báo rằng: “Nếu (Lãnh tụ tối cao Iran) Ali Khamenei tiếp tục phóng tên lửa vào hậu phương Israel, thì Tehran sẽ cháy rụi”. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Dầu mỏ Iran đã xác nhận báo cáo trước đó từ truyền thông nước này rằng các cuộc không kích của Israel đánh trúng hai kho nhiên liệu ở Tehran.

Ai Cập hoãn lễ khánh thành Đại bảo tàng do tình hình khu vực bất ổn. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua (14/6) tuyên bố, lễ khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM), trước đó dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 tới, sẽ hoãn lại đến quý 4 năm nay, do tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh, lễ khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập là sự kiện lịch sử và quan trọng đối với nước này và thế giới, do đó phải diễn ra trong điều kiện lý tưởng nhất.

Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể binh sỹ, tù nhân chiến tranh. Nga và Ukraine ngày 14/6 cho biết đã thực hiện thêm một đợt trao đổi tù nhân chiến tranh (POW) và chuyển giao thi thể binh sỹ, theo khuôn khổ thỏa thuận nhân đạo mà hai bên đạt được tại các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành hoạt động trao đổi nhóm tù nhân với phía Ukraine trong ngày 14/6, song không nêu rõ con số cụ thể. Theo bộ này, nhóm binh sỹ sẽ được chăm sóc y tế tại Belarus trước khi trở về nước.

Ấn Độ khẩn trương kiểm tra toàn bộ máy bay Boeing 787. Chính phủ Ấn Độ ngày 14/6 thông báo đang khẩn trương tiến hành kiểm tra toàn diện đối với toàn bộ đội bay Boeing 787 của nước này, sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Air India hôm 12/6 vừa qua. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Ram Mohan Naidu cho biết hiện có 34 chiếc Boeing 787 thuộc các hãng hàng không Ấn Độ, trong đó 8 chiếc đã được kiểm tra và các máy bay còn lại sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra vào ngày thành lập Lục quân Mỹ. Ngày 14/6 (giờ địa phương), đúng vào ngày diễn ra cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ tại thủ đô Washington, hàng chục nghìn người dân Mỹ đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này để phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump. Các cuộc biểu tình được tổ chức với khẩu hiệu “No Kings” (Không có Vua) do hơn 100 tổ chức dân sự cùng nhau phát động. Khoảng 2.000 cuộc biểu tình và tuần hành được lên kế hoạch trên toàn nước Mỹ.

Điện Kremlin chính thức thông báo nội dung điện đàm thượng đỉnh Nga - Mỹ. Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ vào ngày 14/6. Trong khi điện đàm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã lên án các cuộc không kích của Israel vào ngày 13/6, đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng diễn ra ngay trước cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến giữa Iran và Mỹ vào ngày 15/6. “Bất chấp tình hình phức tạp như vậy, hai tổng thống Liên bang Nga và Mỹ không loại trừ khả năng quay lại con đường đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran”, trợ lý của ông Putin nói thêm.