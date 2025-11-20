Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Thầy cô Gen Z thổi "trend" vào bài giảng truyền cảm hứng

HHTO - Thế hệ giáo viên Gen Z đang thổi một làn gió trẻ trung vào lớp học. Linh hoạt, tràn đầy năng lượng và gần gũi với học trò, họ dám thử những cách dạy mới, tạo nên hình ảnh “thầy cô thế hệ mới” gần gũi và tâm lý.

Khi thế hệ Z gia nhập "nghề giáo"

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô Đinh Ngọc Ánh Dương (sinh năm 2002, giáo viên Trường THPT chuyên Bắc Kạn) tâm sự: “Với mình, một giờ học hiệu quả không chỉ dừng ở việc các em hiểu bài, mà còn phải tạo được cảm giác vui, muốn học và muốn khám phá. Vì vậy, mình luôn có hoạt động nhóm, trò chơi tình huống hoặc những nhiệm vụ sáng tạo. Sản phẩm học tập của học sinh cũng đa dạng như video, blog, poster, tiểu phẩm hay tranh minh họa.”

Cô Ánh Dương cũng "bật mí" rằng cô thường xuyên chụp ảnh theo trend và quay TikTok chung với lớp. Đó là những khoảnh khắc vui vẻ với học sinh, cũng là cách kết nối đầy hiệu quả. Bởi khi hai bên cùng "tần số”, trò sẽ dễ mở lòng, dễ chia sẻ và xem giáo viên như một người bạn đồng hành đáng tin trong hành trình học tập.

“Việc bắt trend đôi khi chỉ để tạo một tiếng cười sau giờ học căng thẳng. Nhưng lâu dần, nó trở thành những kỷ niệm rất đáng yêu. Mỗi khi áp lực công việc, mình xem lại ảnh hay video với học sinh là có ngay năng lượng để tiếp tục.”

Những khoảnh khắc "nhí nhố" của cô Dương và học sinh trong ngày 8/3. Ảnh: NVCC.

Dưới góc nhìn của một giáo viên trẻ, cô Ánh Dương cho biết, sự khác biệt lớn nhất giữa giáo viên hiện nay và thế hệ “thầy cô ngày xưa” nằm ở cách tiếp cận học sinh. Cô chia sẻ rằng mỗi thời đều có yêu cầu riêng, nhưng điểm chung là sự tận tâm với nghề và tình yêu dành cho học trò. Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, vai trò của giáo viên đã mở rộng hơn nhiều.

"Giáo viên thời nay không chỉ đứng lớp để truyền đạt kiến thức. Chúng tôi trở thành người dẫn dắt, khơi gợi để học sinh tự khám phá và làm chủ tri thức của mình.”

Thầy cô thế hệ mới mang tới bầu không khí vui tươi, thoải mái cho lớp học. Ảnh: NVCC.

Từ buổi đầu bỡ ngỡ tới những tiết học đầy ắp năng lượng

Với nhiều giáo viên Gen Z, con đường đến với nghề giáo không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là một cơ duyên. Cô Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 2002, giáo viên Trường THCS Phạm Văn Trỗi, TP.HCM) chia sẻ rằng cô rất thích được làm việc với học sinh nhỏ tuổi, những bạn trẻ luôn mang theo nguồn năng lượng rất "xịn". Cô muốn trở thành người truyền cảm hứng, giống như cách thầy cô của mình ngày trước từng truyền cảm hứng cho thế hệ học trò.

“Hành trình bước vào nghề của một giáo viên trẻ không hẳn dễ dàng. Những ngày đầu đứng lớp, mình có nhiều lo lắng khi so sánh bản thân với các thầy cô lớn tuổi, giàu kinh nghiệm. Tuy vậy, chính sự trẻ trung, nhiệt tình và khả năng sáng tạo lại trở thành lợi thế giúp cô tự tin hơn mỗi khi vào lớp”.

Cô mong học sinh nhớ đến mình bởi tính cách gần gũi, cách giảng dạy đầy năng lượng và hình ảnh một giáo viên Gen Z luôn nỗ lực đổi mới. Ảnh: NVCC

Với cô Trang, nghề giáo “đáng” nhất chính là khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt học trò bừng sáng khi hiểu bài. Những câu nói như “Cô ơi, hôm nay em vui lắm”, “Cô ơi, em làm được rồi!” trở thành động lực để cô giáo trẻ tiếp tục cố gắng.

Cô đặc biệt nhớ khoảnh khắc lần đầu đứng trên sân trường trong vai trò một giáo viên thực thụ, nhìn học trò vẫy tay, gọi “cô ơi” từ xa. “Hôm đó, mình cảm nhận rõ ràng rằng các em thật sự yêu quý mình”.

Một ngày đứng lớp của cô giáo Gen Z cùng các bạn nhỏ. Ảnh: NVCC

Về không khí Ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11, cô Huyền Trang cho rằng mọi thứ giờ đây ít hình thức hơn nhưng chân thành hơn. Không cần bó hoa lớn hay món quà cầu kỳ, chỉ một lời chúc thật lòng cũng đủ khiến cô xúc động. Trong thời gian tới, cô Trang hy vọng mình sẽ trở thành một giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn đủ nhân văn để thấu hiểu học trò.

Còn cô Phạm Thị Thu Hương (sinh năm 1998, giáo viên Trường song ngữ Lạc Hồng, Đồng Nai) chia sẻ: "Là giáo viên tại một trường liên cấp, điều khiến mình cảm thấy vui nhất chính là khi được nhìn học trò trưởng thành qua từng năm học. Trong dịp 20/11, mình luôn nhận được những lời chúc mộc mạc mà chân thành, hay những lần học trò cũ quay lại thăm cũng đủ khiến mình xúc động cả ngày".

Hình ảnh các học trò của cô Hương tham gia hoạt động ngoại khóa. FBNV

Giữa thời đại công nghệ lên ngôi, những kết nối trực tiếp ấm áp lại càng trở nên giá trị. Theo cô Hương, thế hệ học sinh ngày nay rất sáng tạo: Các sản phẩm tri ân, ý tưởng làm video hay các hoạt động tọa đàm đều được tổ chức với tinh thần chân thành, ý nghĩa chứ không nặng về hình thức, khiến tình cảm thầy trò dễ "chạm", dễ cảm.

Nhân ngày 20/11, xin chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục mang tới những giờ học đầy ắp năng lượng và cảm hứng!