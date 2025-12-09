Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Gươm Diệt Quỷ được đề cử Quả cầu vàng, có khả năng thắng cao nhất?

Thiện Dư

HHTO - Quả Cầu Vàng 2026 chính thức công bố danh sách đề cử mảng phim hoạt hình, và Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 được gọi tên.

Sáng 9/12, lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 chính thức công bố danh sách đề cử chính thức, trong đó mảng hoạt hình nhận được sự chú ý đông đảo từ khán giả. Gây chú ý nhất trong danh sách chính là Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1, tác phẩm giúp thương hiệu đến từ Ufotable lần đầu tiên tham gia tranh giải hàng đầu quốc tế.

img-2486.jpg
still-23-c-copyright-c-koyoharu.jpg
Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 được đề cử Quả cầu vàng.

Ngoài Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1, danh sách đề cử của Quả cầu vàng 2026 cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất còn có siêu phẩm Kpop Demon Hunters, bom tấn đang "càn quét" phòng vé Zootopia 2 và dự án Elio nhà Pixar thuộc "địa phận" Hollywood.

kpop-demon-hunters.jpg
zootopia2-online-use-mono-fullco.jpg
elio-online-use-e101-18f-pubpub.jpg
Ba trong số sáu đề cử mảng hoạt hình đến từ thị trường Hollywood.

Bên cạnh đó, danh sách còn có hai cái tên quốc tế khác là Little Amélie or the Character of Rain đến từ Pháp - Bỉ và Arco của Pháp sản xuất. Như vậy, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 là đại diện duy nhất đến từ châu Á nằm trong dàn đề cử mảng hoạt hình của Quả cầu vàng 2026. Mặt khác, bộ phim đang giữ ngôi vương phòng vé toàn cầu năm 2025 là Na Tra: Ma Đồng Náo Hải lại hoàn toàn vắng mặt khỏi danh sách.

arco-186323-cr-remembers-mountai.jpg
little-amelie-rain.jpg
Hai dự án hoạt hình đặc sắc đến từ châu Âu.

Với việc được đề cử, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 đã trở thành anime thuộc thương hiệu đầu tiên trong lịch sử đạt thành tích này tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Đây cũng là tác phẩm hoạt hình thứ 5 đến từ Nhật Bản được đề cử, sau Mirai, Inu-Oh, The Boy and the HeronSuzume. Trong đó kể từ khi hạng mục này xuất hiện lần đầu vào năm 2006, chỉ mới có The Boy and the Heron của Ghibli là đại diện từ xứ mặt trời mọc giành chiến thắng.

mv5bntmxmdvmowmtyjnlos00mdy0ltg2.jpg
Thanh Gươm Diệt Quỷ có thể lặp lại thành tích của The Boy and the Heron?

Mặc dù vậy, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 vẫn có khả năng cao để dẫn đầu dàn đề cử Quả cầu vàng 2026. Bộ phim đã ghi dấu ấn đậm nét khi ra rạp toàn cầu, với doanh thu lọt top 5 của năm 2025. Ngoài ra, trong số các tác phẩm được đề cử, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 đang sở hữu số điểm đánh giá cao nhất từ Rotten Tomatoes, đạt "cà tươi" 98% ngang bằng với đại diện Little Amélie or the Character of Rain.

Với chất lượng hình ảnh và nội dung được đánh giá cao cùng thành tích ấn tượng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 là đối thủ sừng sỏ và không hề lép vế trước các đối thủ lớn như Zootopia 2 hay Kpop Demon Hunters, cũng là hai siêu phẩm Hollywood dẫn đầu trong cuộc đua doanh số lần lượt về mảng chiếu rạp và chiếu mạng năm nay.

img-2485.jpg
Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 sở hữu điểm đánh giá cao nhất trên Rotten Tomatoes.
Thiện Dư
