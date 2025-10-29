Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan thu hồi hàng trăm ngàn lọ dầu hít thảo dược nhiễm khuẩn

Tú Linh

TPO - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) ra thông báo chính thức về kết quả kiểm nghiệm một số sản phẩm thuốc từ dược liệu. Một lô dầu hít thảo dược Hong Thai Formula 2 bị phát hiện không đáp ứng tiêu chuẩn về mức độ nhiễm vi sinh vật.

hong-thai.jpg
Sản phẩm dầu hít Hong Thai bị phát hiện không đạt chuẩn. (Ảnh: The Nation)

FDA đã thu thập mẫu lọ dầu hít Hong Thai Formula 2 do Hong Thai Panich sản xuất để gửi đi gửi kiểm nghiệm tại Bộ Khoa học Y tế.

Kết quả phân tích cho thấy sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về mức độ nhiễm vi sinh vật, cụ thể là vượt giới hạn cho phép về số lượng vi khuẩn hiếu khí, nấm men và nấm mốc, và phát hiện vi khuẩn Clostridium.

Sản phẩm thảo dược này được đăng ký năm 2021.

Theo luật pháp Thái Lan, những người sản xuất sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht, hoặc cả hai. Người bán sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn cũng có thể bị phạt tù hoặc phạt hành chính.

FDA khuyến cáo người dân thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm này, đồng thời cho biết họ đang tiến hành thủ tục pháp lý với các bên liên quan theo quy định pháp luật. FDA cũng cho biết chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh vì sử dụng lọ hít Hong Thai Formula 2.

Hong Thai Herbal xác nhận đang thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đạt chuẩn, hợp tác với FDA để làm rõ tiêu chuẩn vi khuẩn và đánh giá rủi ro đối với người sử dụng. Những người đã mua sản phẩm được khuyến cáo không sử dụng.

Hong Thai Herbal là thương hiệu được biết đến rộng rãi ở Thái Lan và nhiều nước khác, với sản phẩm lọ dầu hít để giảm chứng ngạt mũi, chóng mặt và đau đầu nhẹ. Sản phẩm của họ sử dụng công thức thảo dược truyền thống, đã được bán trên thị trường suốt 20 năm qua.

Hong Thai Herbal cho biết tiến hành đang thu hồi 200.000 lọ hít Herbal Inhaler Formula 2 thuộc lô 000332, được sản xuất từ ngày 9/12/2024.

Tú Linh
The Nation
#Thuốc thảo dược #Lọ hít thảo dược #Thảo dược Thái Lan #Lọ hít Hong Thai #Dầu Thái lan

