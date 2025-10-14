Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

WHO phát cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho của Ấn Độ

Bình Giang

TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ban hành cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ, sau khi các sản phẩm này bị cho là liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em.

siro.jpg
Hai trong ba loại siro Ấn Độ bị phát hiện chứa chất gây hại.

Theo thông báo được WHO công bố tối 13/10, các sản phẩm nhiễm độc được phát hiện trong một số lô siro COLDRIF, Respifresh TR và ReLife, do ba công ty Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals và Shape Pharma sản xuất. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 22 trẻ em đã tử vong tại bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ. Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ (CDSCO) xác định trong ba loại siro này chứa diethylene glycol - chất độc hại từng được đưa vào một số sản phẩm nhiễm độc khác của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Dù cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ khẳng định các sản phẩm nhiễm độc chưa được xuất khẩu và chưa có bằng chứng về buôn bán bất hợp pháp, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát và báo cáo ngay nếu phát hiện sản phẩm tại quốc gia của họ.

Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc giá rẻ nhiều nhất thế giới, nhưng nước này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, nhất là tại hàng nghìn cơ sở nhỏ lẻ.

Năm 2022, hơn 60 trẻ em Gambia tử vong sau khi uống siro ho xuất xứ từ Ấn Độ. Một năm sau, hơn chục ca mù lòa ở Mỹ được cho là có liên quan đến thuốc nhỏ mắt nhiễm độc cũng do Ấn Độ sản xuất.

Ngày 13/10, WHO kêu gọi các cơ quan y tế “tăng cường giám sát thị trường trọng điểm, đặc biệt trong các chuỗi cung ứng phi chính thức và không được quản lý”, nơi ba loại siro ho nói trên có thể được lưu hành mà không bị phát hiện.

Tổ chức này cũng đề nghị đánh giá cẩn trọng bất kỳ loại thuốc uống nào từ ba nhà sản xuất kể trên, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ tháng 12 năm ngoái.

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, nhà chức trách đã bắt đầu điều tra các nhà sản xuất liên quan. Chính quyền bang Tamil Nadu, nơi đặt trụ sở của Sresan Pharmaceutical, đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty, Press Trust of India đưa tin.

Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ xác nhận các bang đã yêu cầu đình chỉ sản xuất ngay lập tức, thu hồi giấy phép lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô thuốc nhiễm độc.

WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Ấn Độ để theo dõi tình hình, xác định nguồn gốc nhiễm độc và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Bình Giang
Bloomberg
#Siro Ấn Độ #Siro ho #Thuốc Ấn Độ

