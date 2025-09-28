Ấn Độ: Thảm kịch giẫm đạp tại mít tinh của ngôi sao chính trị, 76 người thương vong

TPO - Vụ giẫm đạp xảy ra tại cuộc mít tinh của một diễn viên kiêm chính trị gia nổi tiếng ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Đông kín người tham gia cuộc mít tinh của diễn viên Vijay. (Ảnh: dpa)

Người đứng đầu cơ quan y tế của bang cho biết, trong số những người thiệt mạng có 8 trẻ em.

Ông Vijay - một trong những diễn viên chuyển sang làm chính trị gia thành công nhất Tamil Nadu, phát biểu tại buổi mít tinh có sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, sự cố xảy ra khi đám đông ùa đến nghe ông Vijay phát biểu tại sự kiện ngày 27/9. Một nhóm người hâm mộ ông bị ngã khi cố đến gần chiếc xe buýt nơi ông diễn thuyết, gây ra vụ giẫm đạp.

Cuộc mít tinh chính trị diễn ra giữa thời tiết nắng nóng gay gắt và Vijay đã đến muộn hàng giờ.

Cơ quan chức năng cho biết, cuộc mít tinh diễn ra trong tình trạng vô kỷ luật, và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo hãng thông tấn Press Trust of India, ít nhất 30 người đã ngất xỉu khi ông Vijay đang phát biểu từ nóc xe và được đưa đi cấp cứu.

Ông Vijay dừng bài phát biểu giữa chừng khi các nhân viên báo động tình trạng nhiều người ngất xỉu và ngã xuống đất, nhưng sau đó chính trị gia này vẫn tiếp tục diễn thuyết. Ông chỉ kết thúc bài phát biểu ngay sau khi nhận thấy tình hình bất thường tại một khu vực đông kín người.

Vài giờ sau vụ tai nạn, ông Vijay gửi lời chia buồn. "Trái tim tôi tan nát. Tôi đang quằn quại trong nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời và nỗi buồn không thể diễn tả được", ông viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là "sự cố đáng tiếc" và bày tỏ "vô cùng đau buồn".

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đã mất đi người thân yêu. Chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương mau chóng bình phục”, ông Narendra Modi chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại các bang miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị xã hội cao, bắt nguồn truyền thống tôn thờ anh hùng và thần tượng trong văn hóa Tamil cổ xưa. Nhiều người đã trở thành chính trị gia và một số thậm chí còn được phong thánh.

Năm 2024, ông Vijay nghỉ diễn và thành lập đảng chính trị của riêng mình. Hiện chưa rõ liệu ông có dự định tranh cử ở bang Tamil Nadu hay không.

Giẫm đạp là sự cố tương đối phổ biến ở Ấn Độ khi có đông người tụ tập. Hồi tháng 1, ít nhất 30 người thiệt mạng khi hàng chục nghìn người theo đạo Hindu đổ xô đến tắm ở dòng sông linh thiêng trong lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới Maha Kumbh.