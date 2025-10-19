Teen THPT Kinh Môn làm video tôn vinh phái đẹp Việt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

HHTO - Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trường THPT Kinh Môn (Hải Phòng) đã phát động cuộc thi online “Người phụ nữ truyền cảm hứng”. Cuộc thi là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu, sự tri ân và niềm tự hào dành cho những người phụ nữ Việt - những đóa hoa xinh đẹp, dịu dàng lại mạnh mẽ, kiên cường và luôn tỏa sáng trong mọi thời đại.

Bên cạnh buổi lễ truyền thống và những bó hoa được trao tay, teen THPT Kinh Môn (Hải Phòng) còn chọn một cách rất riêng để tôn vinh người phụ nữ Việt - thông qua những video sáng tạo và đầy cảm xúc. Các teen cùng nhau kể câu chuyện về “người phụ nữ truyền cảm hứng” theo cách riêng của mình.

Từ những thước phim giản dị về người mẹ tảo tần, người bà hiền hậu, đến hình ảnh cô giáo miệt mài trên bục giảng, tất cả đều được thể hiện chân thật, gần gũi và đầy tình cảm. Không ít video khiến người xem xúc động vì sự tinh tế trong cách kể chuyện, những thước phim đơn thuần được quay bằng điện thoại, nhưng từng khung hình vẫn chứa đựng trọn vẹn lòng biết ơn và sự tự hào.

Teen THPT Kinh Môn tôn vinh vẻ đẹp từ những người phụ nữ gần gũi như người mẹ,...

đến người lái đò...

Điều đặc biệt là nhiều video không chỉ dừng lại ở việc tri ân người thân quen, mà còn mở rộng ra những hình tượng phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng trong lịch sử và hiện đại. Có nhóm chọn tái hiện lại hình ảnh Madame Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ Việt từng đại diện cho tiếng nói hòa bình tại Hội nghị Paris, với câu nói đanh thép “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình, chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước mình.”

hay những người phụ nữ quật cường của lịch sử Việt Nam.

Trong khi lớp khác lại chọn Hoa hậu H’Hen Niê, cô gái Ê-đê từng khiến thế giới trầm trồ khi lọt Top 5 Miss Universe 2018. Từ hình ảnh bước đi tự tin trên sân khấu quốc tế đến câu chuyện vượt khó, vươn lên từ buôn làng - H’Hen trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt hiện đại: Độc lập, tự tin và giàu khát vọng.

Teen cũng tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hiện đại.

Những lát cắt ấy cho thấy teen THPT Kinh Môn không chỉ nhìn nhận người phụ nữ qua vẻ đẹp bên ngoài mà còn ở sức mạnh tinh thần, ý chí vươn lên và khả năng truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Cuộc thi đã khép lại nhưng sức lan tỏa vẫn còn tiếp tục khi hàng loạt video được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng của trường. Những sản phẩm sáng tạo không chỉ nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận tích cực, mà còn tạo nên không khí ấm áp, gắn kết giữa thầy cô và học sinh trong dịp 20/10.

Theo Ban tổ chức, “Người phụ nữ truyền cảm hứng” không đơn thuần là một sân chơi trực tuyến, mà còn là cách để học sinh thể hiện lòng biết ơn, trân trọng và niềm tự hào dành cho phái đẹp Việt Nam. Thông qua từng câu chuyện, thế hệ trẻ đã cho thấy họ hiểu và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.