Taylor Swift và Travis Kelce “đáng yêu muốn xỉu” trên New Heights Podcast

HHTO - Tập New Heights Podcast mới nhất đã mang đến loạt khoảnh khắc “đốn tim” khi Taylor Swift và Travis Kelce cùng kể về cách họ gặp gỡ, những lần khen nhau không giấu được nụ cười và cả những câu chuyện đời thường đầy ấm áp.

Ngày 14/8, Taylor Swift đã xuất hiện với tư cách khách mời tại New Heights Podcast, chương trình do Travis Kelce và anh trai anh - Jason Kelce dẫn dắt. Khi được hỏi lý do tham gia một podcast về bóng bầu dục, Taylor hài hước chia sẻ: “Nó đã mang lại cho tôi một người bạn trai”.

Bên cạnh giới thiệu về album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl, nữ ca sĩ cũng khiến khán giả "quắn quéo" trước những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn trai Travis Kelce.

Taylor Swift xuất hiện trên New Heights Podcast.

Cặp đôi nhắc lại rằng mọi chuyện bắt đầu khi Travis bị “mê hoặc” trước màn trình diễn của Taylor và mong muốn được gặp cô. Khi gặp ngoài đời, anh nhận ra nữ ca sĩ còn chân thật và xinh đẹp hơn những gì mình tưởng tượng. Nam cầu thủ không ngần ngại khẳng định: “Tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới". Trước màn bày tỏ tình cảm này, Jason Kelce đã đùa rằng: “Anh có nên rời đi không?” khi cảm thấy mình có vẻ là “bóng đèn”.

Jason trêu đùa cặp đôi khi thấy mình có vẻ là “bóng đèn”.

Cả hai cũng tiết lộ những sở thích mới như việc Taylor đam mê làm món bánh sourdough sau khi kết thúc tour diễn. Travis đặc biệt yêu thích bánh sourdough cổ điển và loại việt quất chanh của nữ ca sĩ. Hiện tại, cô nàng đang thích thú thử nghiệm làm bánh Funfetti cho các cô con gái của Jason Kelce.

Taylor dí dỏm nói sở thích của mình có thể xếp vào loại sở thích của thế kỷ 18.

Bên cạnh đó, Taylor Swift thừa nhận cô gần như không biết gì về bóng bầu dục trước khi hẹn hò với Travis. Trong buổi hẹn đầu, cô từng hỏi cảm giác khi hai anh em cùng chơi trong Super Bowl, để rồi nhận ra hai đội không cùng tấn công một lúc. Giờ đây, cô đã trở nên “ám ảnh” với môn thể thao này.

Taylor Swift lần đầu đi xem Travis Kelce thi đấu.

Giọng ca Style cũng xúc động khi kể về hành trình giành lại bản quyền sáu album đầu tiên. Khoảnh khắc mẹ cô thông báo tin vui, Taylor Swift đã bật khóc và ngã vào vòng tay Travis - người đầu tiên được nghe tin này từ nữ ca sĩ.

Travis Kelce là người đầu tiên được nghe tin vui từ Taylor Swift.

Sự xuất hiện của Taylor Swift trên New Heights Podcast không chỉ hé lộ câu chuyện tình yêu được nhiều người quan tâm, mà còn cho thấy mối gắn kết sâu sắc giữa cô và Travis Kelce. Bên cạnh đó, những tin đồn về một đám cưới không xa của cặp đôi đang khiến người hâm mộ hào hứng hơn bao giờ hết.