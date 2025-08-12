Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Taylor Swift chính thức ra mắt album thứ 12 mang tên "The Life of a Showgirl"

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Taylor Swift đã khiến fan đứng ngồi không yên khi công bố album thứ 12. Trước đó, một đồng hồ đếm ngược trên website cùng phông nền cam lấp lánh đã làm dấy lên suy đoán của người hâm mộ.

Taylor Swift đã chính thức công bố album phòng thu thứ 12 của mình mang tên The Life of a Showgirl. Thông báo này được đưa ra trong một đoạn video "nhá hàng" từ tập podcast New Heights sắp tới của bạn trai cô, Travis Kelce và anh trai Jason Kelce. Đoạn clip được đăng tải trên Instagram vào 12:12 trưa ngày 12/8 theo giờ miền đông Hoa Kỳ, một con số đầy ẩn ý liên quan đến album thứ 12 của nữ ca sĩ.

Trong clip, Taylor Swift cầm một chiếc cặp xanh được làm mờ và công bố: "Đây là album hoàn toàn mới của tôi, The Life of a Showgirl". Sau thông báo này, các phiên bản đĩa than, CD và cassette của album đã có thể đặt trước trên trang web chính thức của cô. Tuy nhiên, thời điểm phát hành chính thức của album vẫn chưa được công bố.

z6898611370809-1cd0f50f37619ea4103e49f5d3941667.jpg
Đây là album hoàn toàn mới của tôi, The Life of a Showgirl

Đây là album thứ 12 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm âm nhạc đặc sắc. Album này được kỳ vọng sẽ tiếp tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc, tương tự như hiệu ứng mà cô đã tạo ra với những sản phẩm trước đây

Trước đó, Taylor Swift đã làm cộng đồng người hâm mộ phấn khích khi chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ xuất hiện trên trang web của cô. Chiếc đồng hồ này được đặt trên nền cam lấp lánh rực rỡ và sẽ kết thúc vào 12:12 sáng ngày 12/8 (giờ ET).

screenshot-2025-08-12-100618.png
Chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ xuất hiện trên trang web của cô.

Một số bài hát trong album đang được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng. Trên một số diễn đàn, tin đồn Sabrina Carpenter sẽ đồng hành cùng Taylor trong một bài hát đang được củng cố thêm niềm tin bằng một số bức ảnh được lan truyền. Tuy nhiên đến nay, đội ngũ Taylor Swift vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào chính thức về những tin đồn trên

Nổi tiếng với những chiến dịch "nhá hàng" độc đáo, giọng ca Love Story đã khéo léo cài cắm các manh mối trước đó về album thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau. Đội ngũ marketing của cô, Taylor Nation, đã đăng tải một loạt 12 bức ảnh về những bộ trang phục màu cam đỏ của Taylor trong Eras Tour với dòng chú thích gợi mở "Nghĩ về lúc cô ấy nói Hẹn gặp lại ở kỷ nguyên tiếp theo..." và giờ đây có lẽ các Swiftie đã "ăn mừng" khi album được ra mắt.

screenshot-2025-08-12-100102.png
Taylor đã khéo léo cài cắm các manh mối thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.
z6891729572950-44a7dfecbfe99eae4f3151d4789608b1.jpg
Duy Minh
#Taylor Swift #đồng hồ đếm ngược #album mới #Sabrina Carpenter #kỷ nguyên âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục