Taylor Swift chính thức ra mắt album thứ 12 mang tên "The Life of a Showgirl"

HHTO - Taylor Swift đã khiến fan đứng ngồi không yên khi công bố album thứ 12. Trước đó, một đồng hồ đếm ngược trên website cùng phông nền cam lấp lánh đã làm dấy lên suy đoán của người hâm mộ.

Taylor Swift đã chính thức công bố album phòng thu thứ 12 của mình mang tên The Life of a Showgirl. Thông báo này được đưa ra trong một đoạn video "nhá hàng" từ tập podcast New Heights sắp tới của bạn trai cô, Travis Kelce và anh trai Jason Kelce. Đoạn clip được đăng tải trên Instagram vào 12:12 trưa ngày 12/8 theo giờ miền đông Hoa Kỳ, một con số đầy ẩn ý liên quan đến album thứ 12 của nữ ca sĩ.

Trong clip, Taylor Swift cầm một chiếc cặp xanh được làm mờ và công bố: "Đây là album hoàn toàn mới của tôi, The Life of a Showgirl". Sau thông báo này, các phiên bản đĩa than, CD và cassette của album đã có thể đặt trước trên trang web chính thức của cô. Tuy nhiên, thời điểm phát hành chính thức của album vẫn chưa được công bố.

Đây là album hoàn toàn mới của tôi, The Life of a Showgirl

Đây là album thứ 12 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm âm nhạc đặc sắc. Album này được kỳ vọng sẽ tiếp tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc, tương tự như hiệu ứng mà cô đã tạo ra với những sản phẩm trước đây

Trước đó, Taylor Swift đã làm cộng đồng người hâm mộ phấn khích khi chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ xuất hiện trên trang web của cô. Chiếc đồng hồ này được đặt trên nền cam lấp lánh rực rỡ và sẽ kết thúc vào 12:12 sáng ngày 12/8 (giờ ET).

Chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ xuất hiện trên trang web của cô.

Một số bài hát trong album đang được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng. Trên một số diễn đàn, tin đồn Sabrina Carpenter sẽ đồng hành cùng Taylor trong một bài hát đang được củng cố thêm niềm tin bằng một số bức ảnh được lan truyền. Tuy nhiên đến nay, đội ngũ Taylor Swift vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào chính thức về những tin đồn trên

Nổi tiếng với những chiến dịch "nhá hàng" độc đáo, giọng ca Love Story đã khéo léo cài cắm các manh mối trước đó về album thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau. Đội ngũ marketing của cô, Taylor Nation, đã đăng tải một loạt 12 bức ảnh về những bộ trang phục màu cam đỏ của Taylor trong Eras Tour với dòng chú thích gợi mở "Nghĩ về lúc cô ấy nói Hẹn gặp lại ở kỷ nguyên tiếp theo..." và giờ đây có lẽ các Swiftie đã "ăn mừng" khi album được ra mắt.