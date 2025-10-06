Taylor Swift bị chỉ trích vì sử dụng A.I. trong chiến dịch quảng bá The Life of a Showgirl

HHTO - Taylor Swift đang vướng vào một cuộc tranh luận dữ dội khi cộng đồng mạng phát hiện nhiều video quảng bá chiến dịch The Life of a Showgirl có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Ngày 3/10, Taylor Swift phát hành album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl và gây chao đảo mạng xã hội. Để quảng bá cho dự án này, đội ngũ của nữ ca sĩ triển khai chiến dịch mang tên “orange doors” (những cánh cửa cam) tại hàng loạt thành phố lớn như London, Berlin, Paris và Melbourne. Mỗi cánh cửa được gắn mã QR và khi quét sẽ dẫn người dùng đến những video ngắn ẩn chứa các chữ cái, giúp người hâm mộ từng bước giải mã thông điệp bí ẩn trong album.

"Những cánh cửa cam" có mặt tại nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau khi chiến dịch được lan truyền, nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra rằng các video có dấu hiệu được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Chất lượng hình ảnh, cách dàn dựng bối cảnh cùng những chuyển động thiếu tự nhiên của khung cảnh đều khiến khán giả đặt nghi vấn.

Một trong những video quảng bá được người hâm mộ đăng tải lại.

Từ cách chuyển cảnh, màu sắc...

...đến sự chuyển động thiếu tự nhiên được cho là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Trên các diễn đàn và nhiều nền tảng xã hội, không ít người bày tỏ sự thất vọng đối với nữ ca sĩ. Phần lớn chỉ trích cho rằng việc dùng AI cho quảng bá là một bước đi đầy mâu thuẫn trong khi Taylor Swift từng đấu tranh mạnh mẽ cho quyền của nghệ sĩ và đề cao tính chân thật trong sáng tác.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi thấy những hình ảnh quảng bá giống như sử dụng A.I.

Trước sức ép dư luận, phía Taylor Swift đã tạm dừng và xóa toàn bộ các bài đăng liên quan đến chiến dịch “cửa cam” trên các mạng xã hội chính thức. Đến thời điểm hiện tại, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức để giải thích về sự việc.

Phía nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vụ việc.

Tranh cãi xoay quanh việc sử dụng AI trong nghệ thuật luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi và lần này Taylor Swift trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Dù chưa có phản hồi chính thức, người hâm mộ vẫn đang giữ kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ Taylor và đội ngũ trước vụ việc gây tranh cãi này.