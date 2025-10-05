Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kỷ lục mới của Taylor Swift: Album thu về 250 triệu lượt nghe trong ngày đầu tiên

Quỳnh Phương
HHTO - Chỉ trong ngày đầu tiên, The Life of a Showgirl ghi nhận gần 250 triệu lượt nghe toàn cầu, trở thành một trong những album có màn ra mắt ấn tượng nhất năm 2025.

Ngày 3/10, Taylor Swift chính thức phát hành album thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl thông qua Republic Records, đánh dấu lần tái hợp với bộ đôi nhà sản xuất Max Martin và Shellback - những cộng sự từng góp phần tạo nên các kỷ nguyên Red (2012), 1989 (2014)reputation (2017).

The Life of a Showgirl chính thức phát hành trên mọi nền tảng vào ngày 3/10.
The Life of a Showgirl chính thức phát hành trên mọi nền tảng vào ngày 3/10.

Chỉ trong ngày đầu ra mắt, The Life of a Showgirl ghi nhận gần 250 triệu lượt nghe toàn cầu, trở thành album có lượng streaming ngày đầu cao thứ hai trong lịch sử - chỉ xếp sau kỷ lục 314 triệu lượt nghe của The Tortured Poets Department (2024) trên nền tảng Spotify. Thành tích này cũng giúp Taylor Swift tiếp tục thống trị toàn bộ Top 4 album có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại.

Các album có lượt nghe ngày đầu cao nhất trước khi The Life of a Showgirl ra mắt.
Các album có lượt nghe ngày đầu cao nhất trước khi The Life of a Showgirl ra mắt.

Đáng chú ý, The Life of a Showgirl trở thành album đầu tiên trong lịch sử mà toàn bộ các ca khúc đều vượt mốc 15 triệu lượt nghe chỉ trong ngày đầu phát hành. Đặc biệt, ca khúc The Fate of Ophelia ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lượt stream toàn cầu với hơn 30 triệu lượt nghe và trở thành ca khúc có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại. Thành tích này giúp Taylor Swift gần như thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng các bài hát được stream nhiều nhất trong ngày đầu phát hành.

Các ca khúc có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại (không tính các bài hát Giáng sinh).
Các ca khúc có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại (không tính các bài hát Giáng sinh).

Không chỉ trên Spotify, album nhanh chóng vươn lên No.1 trên Apple Music tại hơn 100 quốc gia chỉ trong chưa đến 8 tiếng, đồng thời dẫn đầu iTunes toàn cầu ngay sau khi phát hành. Các hệ thống cửa hàng đĩa tại Mỹ, Anh và Nhật Bản cũng ghi nhận tình trạng “cháy hàng” chỉ trong vài giờ đầu tiên.

Album đã thiết lập nhiều kỷ lục mới với những con số ấn tượng.
Album đã thiết lập nhiều kỷ lục mới với những con số ấn tượng.
