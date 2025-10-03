Rộ nghi vấn Taylor Swift đá xoáy Charli XCX trong album The Life of a Showgirl

HHTO - Ca khúc Actually Romantic trong album mới phát hành "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift được cho là đang "đá xoáy" Charli XCX.

Ngày 3/10, Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Trong đó, ca khúc Actually Romantic ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ và giới truyền thông dậy sóng với lời bài hát đầy ẩn ý: “Tôi đã nghe bạn gọi tôi là con búp bê Barbie tẻ nhạt, trong lúc chất kích thích khiến bạn thêm liều lĩnh. Bạn đập tay với người yêu cũ của tôi rồi nói rằng thật mừng vì anh ta đã bỏ rơi tôi. Thậm chí, bạn còn viết hẳn một bài hát, nói rằng chỉ cần trông thấy gương mặt tôi thôi cũng đủ khiến bạn phát bệnh.”

Ca khúc Actually Romantic trong album mới của Taylor Swift.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là màn “đáp trả” Taylor dành cho Charli XCX sau những lùm xùm trong quá khứ. Thời điểm năm 2024, Charli đang hẹn hò với George Daniel - tay trống của ban nhạc The 1975 (nay đã là chồng cô), trong khi Taylor có mối quan hệ ngắn ngủi với giọng ca chính Matty Healy.

Cũng trong giai đoạn này, Charli phát hành album BRAT với ca khúc Sympathy Is a Knife, trong đó có đoạn lời: “Không muốn nhìn thấy cô ta ở hậu trường show diễn của bạn trai tôi. Ngón tay bắt chéo sau lưng, tôi thầm mong họ sớm chia tay.”

Ca khúc Sympathy is a knife được cho là viết về Taylor Swift.

Chính chi tiết này đã khiến tin đồn “cạch mặt” giữa hai nữ nghệ sĩ bùng lên, dù Charli sau đó lên tiếng phủ nhận. Thực tế, tại lễ trao giải Grammys 2025, hình ảnh Taylor Swift nhiệt tình nhún nhảy theo màn biểu diễn của Charli XCX được xem là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ “không hề căng thẳng” của cả hai.

Đoạn video Taylor Swift nhún nhảy trong màn biểu diễn của Charli XCX nhanh chóng viral.

Thế nhưng với sự xuất hiện của Actually Romantic, làn sóng đồn đoán về rạn nứt giữa hai ngôi sao lại một lần nữa dâng cao. Cho đến nay, Taylor Swift chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về ca khúc và Charli XCX cũng hoàn toàn im lặng trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ.

Những đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai ngày càng rầm rộ.

Mối quan hệ giữa Taylor Swift và Charli XCX bắt đầu từ năm 2015, khi Charli xuất hiện trong The 1989 World Tour của Taylor với tư cách nghệ sĩ khách mời. Sau đó, cô tiếp tục đồng hành với giọng ca Red trong nhiều đêm diễn thuộc Reputation Stadium Tour.

Taylor Swift, Charli XCX, Camila Cabello tại Reputation Stadium Tour.

Tuy nhiên, đến năm 2019, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên bắt đầu lộ diện. Trong một cuộc phỏng vấn với Pitchfork, Charli cho biết việc biểu diễn trước đám đông khổng lồ của Taylor mang lại cho nữ ca sĩ cảm giác khá gượng gạo: “Nó giống như tôi bước lên sân khấu và vẫy tay chào những đứa trẻ năm tuổi vậy.” Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi, buộc Charli phải lên Twitter để đính chính rằng câu nói đã bị đặt sai ngữ cảnh, đồng thời khẳng định lại sự biết ơn của cô đối với cơ hội hợp tác cùng Taylor.