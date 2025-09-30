Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạp chí VOGUE tiết lộ "vũ khí bí mật" giúp Rosé BLACKPINK nhận chú ý ở New York

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rosé BLACKPINK biến hóa đa dạng trong ngày trở lại công tác tại thành phố New York (Mỹ). Nữ idol được tạp chí VOGUE khen mặc đẹp, khiến một thiết kế vừa mặc đã cháy hàng.

New York trở thành sàn diễn thời trang mới nhất của Rosé BLACKPINK. Loạt hình ảnh được cánh săn ảnh ghi lại trong những ngày gần đây cho thấy nữ idol liên tục biến hóa phong cách từ nữ tính, tiểu thư tới năng động, thời thượng.

rose-blackpink-nyc-12gfb.jpg

Trung thành với phong cách “quiet luxury” (sang trọng thầm lặng), Rosé ưu ái các thiết kế đơn sắc, hạn chế phô trương logo. Với trang phục trình diễn hoặc dự sự kiện, cô chọn gam màu sáng nhưng thiên về sắc độ trầm, trang sức tinh giản để giữ nét thanh lịch, đồng thời làm tổng thể thêm chiều sâu.

nyc-blackpink-outfit-rose-12cfhu.jpg
nyc-blackpink-outfit-rose-12.jpg

Trong những ngày đầu, nữ ca sĩ xuất hiện với loạt outfit tông đen mang đậm tinh thần streetwear. Điểm nhấn quen thuộc chính là giày đen, tất trắng, được tạo chí VOGUE gọi là “vũ khí bí mật” của Rosé BLACKPINK.

nyc-blackpink-outfit-rose.jpg
nyc-blackpink-outfit-rose-12cfh.jpg

Chiếc túi The Row Margaux cũng trở thành bạn đồng hành xuyên suốt chuyến công tác của nữ ca sĩ. Với giá khoảng 3.000 đô la Mỹ (khoảng 80 triệu đồng), mẫu túi này được mệnh danh là “Birkin thế hệ mới”, biểu tượng của quiet luxury. Không phô trương nhưng tinh tế, món phụ kiện này giúp Rosé BLACKPINK nâng tầm mọi tạo hình từ đơn giản đến sang trọng.

rose-blackpink-nyc-12.jpg

Càng về cuối lịch trình, Rosé BLACKPINK mang tới nhiều diện mạo điệu đà hơn. Ngày 25/9, cô gây ấn tượng với cách “chơi màu” phá cách gồm áo dệt kim xanh olive phối cùng váy ren hồng, giày cao gót nhung nâu.

nyc-blackpink-outfit-rose-sold-out.jpg

Cùng ngày, nữ idol chọn váy lụa dài màu nâu điểm xuyết nơ đen trước cổ mang hơi thở vintage. Thiết kế của nhà mốt Rodarte nhanh chóng "cháy hàng" trên website sau khi được nữ idol lăng xê.

nyc-blackpink-outfit-rose-global-cit.jpg
nyc-blackpink-outfit-rose-global-c.jpg

Một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất có lẽ là tạo hình của Rosé BLACKPINK tại Lễ hội Global Citizen 2025. Giọng ca sinh năm 1997 diện đầm cúp ngực tông tím hồng trong BST Thu 2025 của Aknvas, tết tóc lệch đặc trưng gợi lên hình ảnh công chúa Disney.

nyc-blackpink-outfit-rose-cd.jpg
nyc-blackpink-outfit-rose-12cf.jpg
nyc-blackpink-outfit-rose-y.jpg
Rosé BLACKPINK ghi điểm nhờ phong cách tối giản có chủ đích, cân bằng yếu tố "bình dân" và "xa xỉ" trong các outfit.

Các tín đồ thời trang dành nhiều lời khen cho các bản phối tại Mỹ của Rosé BLACKPINK nhờ ưu tiên tính ứng dụng, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Với thiết kế mang âm hưởng rock chic, gai góc, cô nàng cân bằng lại bằng các món phụ kiện nữ tính như giày ba lê. Trong khi đó, những bộ cánh có thiết kế điệu đà được cô phối cùng giày da oxford.

fb-110.jpg
Diệu Minh
#Rosé #BLACKPINK #New York #Rosé cháy hàng #The Row Margaux #quiet luxury #Rodarte #Global Citizen 2025 #Aknvas

