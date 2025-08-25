Tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025: Ngắm trọn bộ ảnh của 12 thí sinh, ai bị loại?

HHTO - Lấy cảm hứng từ không khí hân hoan hướng đến đại lễ Quốc khánh 2/9 , chủ đề Kỷ Nguyên Vươn Mình được chọn làm thông điệp xuyên suốt của tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025. Ai là người thể hiện tốt nhất, liệu Nàng Mơ có “lật đổ” được Giang Phùng?

Trong tập 4 Vietnam's Next Top Model 2025, 12 thí sinh phải thực hiện màn photoshoot giữa đồi cát trắng với chủ đề Việt Nam - Kỷ Nguyên Vươn Mình. Trên khung truss dựng cao giữa bàu cát, mỗi thí sinh phải thể hiện tinh thần "vươn mình" cùng dải lụa đổ khổng lồ.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nắng gắt, gió mạnh khiến việc giữ thăng bằng và kiểm soát bố cục khung hình trở thành "bài test" khắc nghiệt cả về thể lực lẫn kỹ năng. Đặc quyền thủ lĩnh của Giang Phùng càng khiến màn thi thêm kịch tính khi cô quyết định lấy đi 5 phút thi của Bảo Ngọc - đối thủ mà chính cô gọi là "quán quân trong lòng mình".

Mi Lan thông minh chọn cách “thuận theo gió”, khéo léo điều khiển tấm lụa để kiểm soát thần thái, từ đó giành vị trí dẫn đầu của tập 4.

Giang Phùng giữ vị trí thứ 2 - Diệp Lục giữ vị trí thứ 3.

Ái Băng và Kim Thanh lần lượt được xếp ở vị trí thứ 4 và 5.

Mỹ Ngân giữ vị trí thứ 6 - Tuyết Mai thứ 7.

Mai Hoa an toàn ở vị trí thứ 8 - Bảo Ngọc bị lấy đi 5 phút nhưng vẫn an toàn ở vị trí thứ 9.

Nàng Mơ (Trà My) suýt bị loại khi tụt xuống vị trí thứ 10.

Uyên Đỗ và Hằng Ngô là hai thí sinh bị loại ở tập này. Như vậy Vietnam’s Next Top Model 2025 sau 4 tập chỉ còn lại 10 thí sinh.