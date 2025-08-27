Tân sinh viên cần chuẩn bị gì cho 4 năm đại học?

SVO - Chỉ còn ít ngày nữa, hàng trăm nghìn tân sinh viên trên cả nước sẽ chính thức bước vào một hành trình mới: đại học. Không ít bạn cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng trước môi trường học tập hoàn toàn khác biệt. Vậy tân sinh viên cần chuẩn bị những gì để có một khởi đầu tự tin và vững vàng?

Giấy tờ và thủ tục nhập học: “Đừng để thiếu sót”

Điều đầu tiên tân sinh viên cần lưu ý là hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trong đó, giấy báo nhập học, căn cước công dân, bản sao công chứng học bạ, giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và ảnh thẻ là những giấy tờ quan trọng để hoàn tất thủ tục. Ngoài ra, nhiều trường còn yêu cầu sổ đoàn có dấu đỏ xác nhận tại trường THPT, vì vậy các bạn nên chuẩn bị sẵn để tránh phải bổ sung sau.

Bạn Trần Thị Đài Trang, 22 tuổi, tân cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bạn Trần Thị Đài Trang, 22 tuổi, tân cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Năm nhất, mình từng quên mang sổ đoàn có dấu xác nhận, nên phải từ Hà Nội về trường cũ ở tận Thanh Hóa để xin bổ sung, vừa tốn thời gian vừa lỡ lấn thêm chi phí vào tiền sinh hoạt. Vì vậy lời khuyên chân thành là hãy chuẩn bị hồ sơ từ sớm và kiểm tra kỹ trước ngày nhập học.”

Đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân: “Chuẩn bị vừa đủ, đúng nhu cầu”

Nguyễn Phạm Tường Vy (24 tuổi, TP. HCM), cựu sinh viên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông, Đại học Văn Lang.

Là cựu sinh viên Đại học Văn Lang, ngành Quan hệ Công chúng và Truyền thông, bạn Nguyễn Phạm Tường Vy (24 tuổi, TP. HCM), chia sẻ kinh nghiệm thực tế:

“Khi mới vào năm nhất, nhiều bạn có thói quen mua thật nhiều vở, sổ tay vì nghĩ rằng học đại học sẽ cần viết nhiều. Nhưng thật ra, ở bậc đại học, giảng viên thường cung cấp giáo trình hoặc slide môn học. Thay vì sắm quá nhiều vở, các bạn nên chuẩn bị thêm bút highlight và giấy ghi chú, điều này giúp theo dõi nội dung học trên lớp dễ dàng hơn và cũng thuận tiện cho việc ôn tập sau này”.

Một vấn đề nhiều tân sinh viên quan tâm là: “Có nên mua laptop ngay từ năm nhất hay không?”. Với Tường Vy, câu trả lời là nên. Cô nàng cho biết: “Dù tùy ngành học sẽ có yêu cầu khác nhau, nhưng nhìn chung, laptop là công cụ rất cần thiết. Năm nhất đã có nhiều môn yêu cầu làm tiểu luận, thuyết trình, thậm chí cần chỉnh sửa clip… nên nếu có thể, hãy trang bị laptop từ sớm để bước vào năm học mới với tâm thế tự tin hơn”.

Theo Tường Vy, hành trang học tập không cần nhiều, nhưng nên đủ và đúng nhu cầu. Một chiếc laptop, vài dụng cụ ghi chú và tinh thần sẵn sàng chính là nền tảng để bắt đầu hành trình đại học một cách hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: “Đừng ngại mở lời”

Đặng Thị Huyền Diệu, (19 tuổi) huyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân

Ở giảng đường đông đúc, việc làm quen và kết nối với bạn bè, thầy cô đôi khi là thử thách lớn với tân sinh viên. Bạn Đặng Thị Huyền Diệu – sinh viên năm 2, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết:

“Mối quan hệ ở đại học cực kỳ quan trọng. Năm đầu mình từng ngại mở lời nên khá stress vì ít bạn bè. Sau đó mình nhận ra, chỉ khi chủ động bắt chuyện, nhắn tin, hỏi thăm thầy cô và bạn bè thì mới tạo được những mối quan hệ chất lượng. Những kết nối ấy không chỉ giúp mình vui vẻ hơn trong cuộc sống hằng ngày mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai”.

Diệu cũng nhấn mạnh thêm, ngoài giao tiếp, sinh viên nên tự rèn các kỹ năng mềm thiết yếu như viết email, thuyết trình, xử lý xung đột trong nhóm, quản lý thời gian và tiền bạc. “Đó chính là những kỹ năng sống giúp sinh viên đi xa hơn, không chỉ trong học tập mà còn cả sự nghiệp sau này”, Huyền Diệu chia sẻ.

Trải nghiệm ngoại khóa: “Đại học không chỉ có học”

Anh Nguyễn Hữu Trí (Mr. Quéo), người sáng lập Học viện AYP (Awake Your Power)

Anh Nguyễn Hữu Trí (Mr. Quéo), người sáng lập Học viện Kỹ năng AYP (Awake Your Power), cho rằng một sai lầm lớn của sinh viên năm nhất là chỉ quanh quẩn học tập trong phạm vi trường lớp:

“Nhiều bạn lên Sài Gòn học 4 năm nhưng chỉ đi từ ký túc xá ra cổng trường, vài quán cà phê hay trung tâm thương mại. Trong khi đó, lại chưa từng đặt chân tới Chợ Lớn, Phú Mỹ Hưng, khu công nghệ cao hay phố chứng khoán, những nơi phản ánh rõ sự đa dạng, sôi động của thành phố”, anh Trí nói.

Theo anh, tuổi trẻ cần phải bước ra ngoài, đi đó đây, tận dụng quãng đời sinh viên để trải nghiệm, giao lưu và mở rộng tầm mắt với các hoạt động tự thân và ngoại khóa: “Chỉ khi lăn lộn với cuộc sống thật, chúng ta mới thấy sự phong phú, rực rỡ và chân thực mà sách vở không thể dạy. Đó mới chính là hành trang quý giá để các bạn trưởng thành”, anh nhấn mạnh.

Như vậy, thông qua những chia sẻ trên có thể thấy rằng đại học không chỉ là chặng đường học kiến thức, mà còn là hành trình để mỗi bạn trẻ tự tìm hiểu, trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Khi biết cách chuẩn bị đầy đủ cả vật chất lẫn kỹ năng sống, tân sinh viên sẽ bước vào năm học mới với tâm thế vững vàng hơn, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách và trưởng thành từng ngày.

Ảnh: NVCC